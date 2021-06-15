1200 abonnés ! !! - page 86

Rashid Umarov:

Et un bateau? Et un hélicoptère? Vous m'insultez.

Sans vouloir vous offenser, c'est juste que vous devez également écrire correctement en vertu du fait que tout doit être alphabétisé (et parfois beaucoup de gens ne comprennent pas les références alphabétiques, il est beaucoup plus facile de regarder directement une image ou de comprendre un discours lorsqu'il est spécifiquement verbal.

 
Vladimir Tkach:

J'ai écrit un script qui affiche l'historique des signaux sur le graphique. A partir de ce signal, vous pouvez voir qu'il y a eu des moments proches de l'effondrement.



Eh bien, calculez-le pour moi et voyez ce qui en ressort, s'il vous plaît. Le signal est sur MT4.

Je vais transférer 1 $ via ePayments :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

Je vous soutiens, de telles captures d'écran montrent la robustesse du système du début à la fin.

Il existe également des fonctions intégrées - par le biais du terminal pour visualiser les transactions du signal d'intérêt


 
Alors, vers quoi les abonnés se ruent-ils ? La promotion publicitaire ou la croissance agressive du solde ?

Ces deux facteurs combinés.

 
Vasiliy Kolesov:

Ces deux facteurs combinés.

Je vois, donc nous n'avons pas à rêver....

 
Vasiliy Pushkaryov:

Exactement ! Merci de m'avoir rappelé cette fonctionnalité, j'avais oublié qu'elle existait)))

 
Rashid Umarov:

Faites en sorte que le curseur dans la citation ne tombe pas dans la version mobile, alors peut-être que je vais adoucir ma position.
 
Petros Shatakhtsyan:


C'est dur pour toi aussi.


 

Comme prévu, l'ingrédient secret est l'absence d'ingrédient secret.

Ouverture brutale sur RSI-7 sur M5 (40;80), pendant la nuit, stop and take court. Fermeture à temps. Demi-tour. Entrée sur toutes les tomates. 1.06.2018-17.12.2018


