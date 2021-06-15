1200 abonnés ! !! - page 86
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et un bateau? Et un hélicoptère? Vous m'insultez.
Sans vouloir vous offenser, c'est juste que vous devez également écrire correctement en vertu du fait que tout doit être alphabétisé (et parfois beaucoup de gens ne comprennent pas les références alphabétiques, il est beaucoup plus facile de regarder directement une image ou de comprendre un discours lorsqu'il est spécifiquement verbal.
J'ai écrit un script qui affiche l'historique des signaux sur le graphique. A partir de ce signal, vous pouvez voir qu'il y a eu des moments proches de l'effondrement.
Eh bien, calculez-le pour moi et voyez ce qui en ressort, s'il vous plaît. Le signal est sur MT4.
Je vais transférer 1 $ via ePayments :)
Je vous soutiens, de telles captures d'écran montrent la robustesse du système du début à la fin.
Il existe également des fonctions intégrées - par le biais du terminal pour visualiser les transactions du signal d'intérêt
Alors, vers quoi les abonnés se ruent-ils ? La promotion publicitaire ou la croissance agressive du solde ?
Ces deux facteurs combinés.
Ces deux facteurs combinés.
Je vois, donc nous n'avons pas à rêver....
Il existe également des fonctions intégrées - par le biais du terminal pour visualiser les transactions du signal d'intérêt
Exactement ! Merci de m'avoir rappelé cette fonctionnalité, j'avais oublié qu'elle existait)))
Et le bateau? Et l'hélicoptère? Vous êtes insultant.
Comptez-le pour moi et voyez ce qui en ressort, s'il vous plaît. Le signal qui est sur MT4.
Je vais transférer 1 $ via ePayments :)
C'est dur pour toi aussi.
Comme prévu, l'ingrédient secret est l'absence d'ingrédient secret.
Ouverture brutale sur RSI-7 sur M5 (40;80), pendant la nuit, stop and take court. Fermeture à temps. Demi-tour. Entrée sur toutes les tomates. 1.06.2018-17.12.2018