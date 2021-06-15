1200 abonnés ! !! - page 81
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ce n'est pas si simple. L'auteur du signal suggère une stratégie de gestion de l'argent. Démarrez le signal avec 1/4 du capital et retirez 1/4 du bénéfice chaque semaine. Après une perte, recommencer avec 1/4 du capital total (3/4 du capital restant au départ + le bénéfice retiré)...
Ce n'est pas si simple. (1) L'auteur du signal propose une stratégie de gestion de l'argent. Démarrez le signal avec 1/4 du capital et retirez 1/4 du bénéfice chaque semaine. Après la dégringolade, recommencez avec 1/4 du capital total ( 3/4 du reste au départ + le bénéfice retiré )... quelque chose comme ça en général. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une seule fois après le lancement qui n'ait pas chuté.
En général, une telle stratégie fonctionne, mais à des moments différents avec des paramètres différents (les paramètres du 17 ne fonctionnent pas dans le 18e, c'est-à-dire que de temps en temps devrait être optimisé) (2) Et encore mieux de comprendre les modèles de changement des conditions du marché et d'automatiser le processus de changement des paramètres. Et la protection du dépôt doit être renforcée. J'ai créé des options de fermeture dans mon EA afin de ne pas perdre mon dépôt. Maintenant, je pense aux paramètres de changement automatique des paramètres. J'ai quelques idées. Voyons ce que nous obtiendrons.
(1) Je pense également que la stratégie de gestion de l'argent est l'un des éléments les plus importants d'un système de trading. Et ici, d'un point de vue mathématique, je pense que c'est un "domaine chaud" et qu'il y a beaucoup de grandes opportunités.
(2) Cette fonction, à mon avis, devrait avoir un robot normal, qui devrait calculer certaines caractéristiques statistiques, sur la base desquelles il devrait changer automatiquement ses paramètres de réglage (et pour cela vous devez étudier beaucoup de choses au préalable).
(1) Je pense également que la stratégie de gestion de l'argent est l'un des éléments les plus importants d'un système de trading. Et ici, d'un point de vue mathématique, je pense qu'il s'agit d'un "domaine chaud" et que beaucoup de grandes opportunités se cachent.
(2) Cette fonction, à mon avis, devrait avoir un robot normal, qui devrait calculer certaines caractéristiques statistiques, sur la base desquelles il devrait changer automatiquement ses paramètres de réglage (et pour cela vous devez étudier beaucoup de choses au préalable).
1-2% par transaction, tout le monde l'a déjà dit, sur toutes les ressources, sinon pourquoi charger votre robot avec des trucs encombrants supplémentaires ?
Ceux qui utilisent des recettes toutes faites et ne cherchent rien, ils ne trouvent rien.
Ceux qui utilisent des recettes toutes faites et ne cherchent rien ne trouvent rien.
Vous voulez inventer la roue, c'est votre droit.
Non, ça ne l'est pas. Quelque chose de plus prometteur. La plupart des gens utilisent des vélos à trois roues, qu'ils considèrent comme le summum de l'ingéniosité humaine.
Si un tel stratagème fonctionne avec succès pendant une longue période, les courtiers leur interdiront de négocier au cours de cette session.
Non, ils ne le feront pas, il y a trop de concurrence. Et il existe de nombreux systèmes qui fonctionnent dans différentes sessions, ils ne peuvent pas tous être interdits).
C'est la première chose que vous devez faire - utiliser 1 à 2 % du bénéfice par transaction, tout le monde le dit sur toutes les ressources, pourquoi charger votre robot avec des trucs inutiles et encombrants ?
Vous ne gagnerez pas beaucoup à de tels risques, surtout pour les scalpers de nuit où le stop loss probable est toujours beaucoup plus élevé que le take profit. Et les abonnés aux signaux, ainsi que la plupart des investisseurs dans PAMM, ont besoin d'un rendement d'au moins 20-30% par mois, ou mieux 100.
Il y a très peu de personnes qui seront attirées même par une stabilité de 100% par an.
...
Quoi qu'il en soit, le sujet s'intitule "L'arnaque du groupe Mécanicien et Cie".
Comment vous avez carrément balancé tout le monde ici :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
1200 abonnés ! !!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
C'est plus simple que ça. Ce sont les clients d'un seul développeur. Ils sont clients d'un seul développeur. Il y a un groupe là-bas et tout le monde discute, cherche les meilleurs réglages, optimise..... Quelqu'un a réussi à mieux appliquer les hiboux - les autres se sont inscrits. Et à partir de là, le bénéfice s'annonce de lui-même.
Une campagne publicitaire claire de Mechanics and Co. Si vous regardez les EA de Mechanic and Co - toutes ses EA sont profondément et fondamentalement affleurantes. Cela montre les signaux du mécanicien, dont la durée de vie moyenne est de 1 à 2 semaines.
L'essence de la stratégie de "Mechanic and Co" - elle est visible dans ce signal.
Examinons la dernière transaction du 13 décembre - la transaction dans laquelle le signal lui-même a miraculeusement survécu.
Voici cette entrée sur le graphique :
Entrée avec deux ordres avec un objectif de 6 pips et en prenant 6% du dépôt. C'est-à-dire une entrée avec un risque tel que 1 point de mouvement donne ou prend 1% du dépôt.
L'auteur du signal dit qu'il travaille avec des stops - une franche arnaque - regardez ses stops : 1.13706 - 1.12205 = 150 pips ou une fermeture forcée à une perte de 150% du capital (c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'équilibre pour ce stop - le stop est complètement laissé et de dire "travailler avec un stop").
Si vous regardez les statistiques du signal - il a 1 situation préexistante de ce type toutes les 2 semaines - et s'il entre 8 fois en 15 jours - alors son risque de perdre son dépôt est "chaque 8ème trade pourrait être fatal".
C'est-à-dire que la stratégie de ce signal est très simple :
-- entrer et prendre soit 5-8% pour l'entrée soit perdre le capital.
-- Si nous n'entrons qu'une fois par jour, ce signal peut durer longtemps.
-- Si vous créez autour du signal l'hystérie du groupe de mécaniciens et Cie, alors vous pouvez gagner sur "l'effet de foule" (pour lequel il n'est même pas important que le signal soit supérieur à la 2500ème place dans le classement, il est toujours visible en filtrant sur le "nombre d'abonnés").
Mechanic and Co pratiquent l'"effet de foule" lorsqu'ils vendent leurs EA - il fait maintenant un "essai" dans les signaux.
Et le discours sur le système "grandiose" et la gestion du capital, ils disent, un 1/4 de part seulement à risque - donc c'est la même chose que le fait que nous entrons avec le but de prendre non pas 1% pour 1 point de mouvement, mais 0,25% pour 1 point de mouvement - ça ne fait que s'améliorer et vous pouvez écrire dans les publicités "le signal gagne 10% par jour".
En bref, le sujet s'appelle "L'arnaque".
Ce thème est intéressant et commercialement prometteur, mais vous l'avez appelé de manière très grossière. Vous devriez l'intituler comme suit : "Les subtilités d'une méthodologie de marketing efficace sur le site web de MQL5".
Eh bien, c'est un sujet intéressant et commercialement prometteur, mais vous lui avez donné un nom très grossier. Je préférerais l'appeler comme ceci : "Les subtilités d'une méthodologie de marketing efficace sur le site web de MQL5".
Je l'ai appelé par son vrai nom.
Vous pensez que le groupe "Mécanicien et Cie" a un autre nom ?
Que signifie "sujet commercialement prometteur" ?
S'ils suppriment l'information sur le "nombre d'abonnés" dans les signaux - alors l'"effet de foule" ne fonctionnera pas dans les signaux.
Le "nombre d'abonnés" est le seul moyen de gagner de l'argent dans les signaux, non pas sur la qualité du signal, mais sur "l'effet de foule".