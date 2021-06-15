1200 abonnés ! !! - page 163
Donc les Arabes ont tous les centimes. Le serveur fxopen.real2 est des cents
J'en ai trouvé un récemment, en écrivant au site web.
J'ai perdu le sujet, j'aurais dû l'écrire pour moi-même.
Il y en a la moitié dans les classements ;)))
Alors je me dis, quel est l'intérêt d'être indigné ici, de le mettre en lumière ? Tout le monde en est satisfait, les gens sont tous adultes et décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent payer et à qui. Personnellement, je n'ai rien à y perdre.
Imaginez qu'en un an, vous ayez vous-même développé un signal avec un historique réel, avec de faibles risques et des bénéfices constants. Mais comme les "Bachkouliens", les "Arabes" et les "Indiens" vendront leurs faux signaux, la crédibilité du service de signaux sera encore plus minée, et personne ne s'abonnera à votre signal de très haute qualité, car ils s'attendront à la même prune de votre part que de la leur... Vous êtes en train de perdre ou pas ?
Regardez ce que j'ai trouvé 280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 10 août, déjà 43 abonnés !
Comment ça ? Ce n'est pas possible !
Les gars investissent dans la promotion du signal...
Je voulais juste dire !
Les utilisateurs en colère s'en prennent ensuite au reste des vendeurs honnêtes de signaux et de produits.
Et ils se jettent encore sur les diplômés de l'essai / les signaux usurpés...
Uh-oh. Ils ont pris des mesures. C'est un soulagement.