1200 abonnés ! !! - page 163

Yevhenii Levchenko:

Donc les Arabes ont tous les centimes. Le serveur fxopen.real2 est des cents

Merci, je vais garder ça en tête.
 
Vladislav Andruschenko:


J'en ai trouvé un récemment, en écrivant au site web.

J'ai perdu le sujet, j'aurais dû l'écrire pour moi-même.

Il y en a la moitié dans les classements ;)))

Alors je me dis, quel est l'intérêt d'être indigné ici, de le mettre en lumière ? Tout le monde en est satisfait, les gens sont tous adultes, ils décident eux-mêmes qui, quoi et pour quoi payer. Je n'ai personnellement rien à perdre dans cette affaire
 
Vladimir Baskakov:
Imaginez qu'en un an, vous ayez vous-même développé un signal avec un historique réel, avec de faibles risques et des bénéfices constants. Mais comme les "Bachkouliens", les "Arabes" et les "Indiens" vendront leurs faux signaux, la crédibilité du service de signaux sera encore plus minée, et personne ne s'abonnera à votre signal de très haute qualité, car ils s'attendront à la même prune de votre part que de la leur... Vous êtes en train de perdre ou pas ?

Boris Gulikov:

Il existe d'autres services que MQ. C'est à eux (s'ils en ont besoin) de garder leur marque, je pense. Par exemple, je me souviens qu'un hamster a été banni pendant 10 ans pour avoir critiqué, bien qu'il n'y ait pas eu d'insultes, juste une critique du ms.
 
Yury Lemeshev:

Regardez ce que j'ai trouvé 280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 10 août, déjà 43 abonnés !

Comment ça ? Ce n'est pas possible !

schéma connu
 
Yevhenii Levchenko:
Les gars investissent dans la promotion du signal...
Non. Les gens se jettent juste sur l'intérêt enragé.
 
Boris Gulikov:

Je voulais juste dire !

Les utilisateurs en colère s'en prennent ensuite au reste des vendeurs honnêtes de signaux et de produits.


Et ils se jettent encore sur les diplômés de l'essai / les signaux usurpés...

 
Boris Gulikov:

si la crédibilité du service de signal est sapée, les methaquotes se sentiront également mal.
 

Uh-oh. Ils ont pris des mesures. C'est un soulagement.


