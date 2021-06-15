1200 abonnés ! !! - page 116
Le signal en question a multiplié par plus de 10 les dépôts des premiers abonnés. Peut-être, ces personnes chanceuses devraient-elles ramener leurs bénéfices ailleurs, parce que c'est amoral : quelqu'un est fauché même quand il a de l'argent ?
La chance... ok serait la loterie : dépensé quelques dizaines de roubles en pièces, et attendre la chance dans 10 fois le coût de ce billet, et peut-être 100 fois, ou 1000 fois ... sauf que, contrairement au signal, l'acheteur de billets chanceux ne risque pas son dépôt de quelques centaines/milliers de dollars, qu'il cache sous son oreiller.
Vous n'êtes pas du tout logique. Qui vous a dit que si un fournisseur est une bouche d'égout, il est malhonnête, et encore moins un escroc ?
Pour votre information, le forex à effet de levier est interdit dans un certain nombre d'États, ainsi que les casinos. Il s'agissait de casinos et j'ai répondu.
Pourquoi tu remues l'oeuf, je ne sais pas.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu te sois retourné ou non ?
Toad est une telle fille qui vient à beaucoup et commence à pousser avec les masses.
ZS. Dieu merci, ils ont commencé à interdire toutes sortes de monstres sur le forum.
Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il y ait eu ou non une fuite ?
Oui, mais après tout, toute description de produit/signal peut être qualifiée d'astuce. Il y a un piège partout ici, par définition.
Je ne vois rien d'étonnant à ce que les fournisseurs de signaux aient pour objectif principal de gagner de l'argent grâce aux abonnements. C'est clair comme le jour : il n'y a rien de mal à vouloir maximiser son profit. C'est la façon de faire du forex, et ce sont les spécificités de cette industrie.
Absolument pas.
Je ne vois pas l'intérêt d'argumenter avec vous - vous vous en tenez de toute façon à votre opinion.
Je dirai seulement qu'il n'y a effectivement rien de mal à vouloir maximiser ses profits. Mais quelqu'un le fait en utilisant des stratégies qui montrent des résultats stables sur l'historique pendant des années, et quelqu'un utilise le fait que la stratégie peut parfois montrer un bénéfice (peut être six mois ou un an sur l'historique), mais ensuite cesse inévitablement de fonctionner, en surestimant le lot, sachant qu'il dit effrontément que la stratégie échouera une fois en deux ou trois mois. Après tout, sur le plan historique, il perd pratiquement tous les mois !
Pourquoifais-tu semblant d'être tout blanc et tout duveteux tout d'un coup ? Mettre en place un signal est beaucoup plus honnête que de chier sur un concurrent en privé, ou de vendre des filets de prunes dans le même privé, pas sur le marché.
En réalité et en fait, c'est toi qui prétends être tout blanc et tout duveteux.
Vous avez deux comptes - celui-ci, non vérifié, où vous insultez les utilisateurs et l'administration et où vous vous en tirez pour une raison quelconque. Le deuxième compte est votre compte vérifié - vous avez obtenu vos produits là-bas, et vous avez agi de manière très raisonnable là-bas. Vous avez été banni récemment, donc le compte non vérifié a été banni, mais le compte vérifié n'a pas été touché. En fait -- compte double avec un utilisateur vérifié -- c'est une absurdité du forum -- tout ce qu'ils écrivent dernièrement est que l'un n'était pas vérifié pour les comptes doubles, l'autre l'était.
À propos, tout le monde ne sait pas d'où vient l'expression "blanc et duveteux" - elle provient d'une vieille blague.
J'ai demandé à un crapaud pourquoi il était tout sale, vert de verrues, baveux, bref... brr-r-r-r... Et le crapaud a répondu d'une manière un peu triste - d'une voix humaine, avec un accent particulier - baaaazy, huh ?! Je suis en fait blanc et duveteux ! !!
Cette blague est tout à fait dans vos cordes.
Regardez votre lancer dans ma direction, disant que je vendais quelque chose dans un message privé. Il y a longtemps, j'ai décidé de vendre mon conseiller expert. J'ai trouvé un acheteur et j'ai accepté de l'acheter. Mais au dernier moment, j'ai décidé de ne pas prendre la responsabilité et j'ai refusé la vente, alors que l'acheteur détenait déjà l'argent. Depuis lors, je ne vends pas d'EA et je ne conseille jamais à personne de le faire. Si vous regardez mes déclarations, j'ai écrit à plusieurs reprises ce que je pense personnellement de la vente d'EA.
Et d'ailleurs, il n'y avait pas de marché à l'époque. Vous creusez dans la poussière d'il y a cent ans - la poussière et la saleté vous font des cloques et du pus - mais vous creusez et creusez dans hier, à la recherche de quelque chose pour dire des choses méchantes à quelqu'un. C'est comme la grenouille dans la blague.
tentative pathétique d'inverser les rôles et de vous justifier))
Il est de bon ton de rappeler que les charlatans du forum et les personnes sans scrupules ne peuvent pas s'en tirer simplement parce qu'ils sont là depuis des années.
des nouvelles du même signal hamster, le popcorn peut être frit juste là
Sa stratégie de gestion de l'argent s'appelle : "Gorynych le serpent".
Il va finir par mourir de toute façon. Il suffit d'arracher tête après tête.
Et quand une autre tête est arrachée, Gorynych le Serpent sourit et dit : "Ce n'est que la première tête, il en reste trois autres.