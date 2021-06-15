1200 abonnés ! !! - page 109
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
si vous joignez le code source à la discussion, alors non, ce ne serait pas de la publicité
Et si le code est dans ma tête et que je n'arrive pas à l'exprimer correctement ?
Il veut peut-être dire qu'il faut interdire la discussion sur le produit fini d'un tiers, pas le sien ou celui de Signal. C'est ce qu'il veut dire ?
En tant qu'acheteur de produits, il cherche une occasion de discuter de certains produits, mais les règles ne le permettent pas ici.
Si je comprends bien, c'est ce qu'il veut.
Mais que faire si le code est dans ma tête et que je ne sais pas comment l'écrire correctement ?
Si la stratégie a de la valeur, il y aura des personnes qui écriront le code pour une utilisation publique "gratuitement".
En tant qu'acheteur de produits, il cherche une occasion de discuter de certains produits, mais les règles ne le permettent pas ici.
Si je comprends bien, c'est exactement ce qu'il veut.
donc chaque produit a un fil de discussion
Mais pas dans ce fil - il n'est pas pour vous :)
créez le vôtre.
J'ai créé un fil de discussion à ce sujet, mais il a été supprimé pour une raison quelconque. La glasnost est-elle également interdite dans notre pays ?
J'ai supprimé le fil.
Jel' ai supprimé parce que vous essayiez de forcer les propriétaires du forum à faire ce qu'ils pensent être mal.
En d'autres termes, autoriser les messages et les fils de discussion publicitaires sur le forum ne contribuera en rien au développement de Metatrader.
Et vous essayez toujours de les forcer à faire ce que vous voulez qu'ils fassent et qu'ils ne veulent pas faire.
2. De plus, il n'y a rien de cité dans votre fil de discussion pour que la discussion continue d'une manière ou d'une autre.
Un flubber que nous tous (utilisateurs du forum) devons lire pour une raison quelconque.
3. Maintenant. Vous avez "gentiment" déplacé la discussion dans ce fil vers le sujet que vous vouliez ...
---------------
En bref, c'est une agression.
Et si vous continuez à être aussi agressif envers le forum, je vous bannirai définitivement.
Il vous a déjà été précisé plusieurs fois que le forum est technique et qu'il s'agit d'une discussion sur le langage et le terminal.
et n'en faites pas tout un plat.
Si vous voulez faire de la publicité pour quelque chose, faites-le dans votre profil, sur votre blog, dans vos produits/signaux.
Mais laissez le forum pour une discussion constructive sur les questions pour lesquelles il a été créé : la langue, le terminal et tout ce qui s'y rapporte.
Bonne chasse, tout le monde !
Bonne chasse, tout le monde !
C'est une photo de Michael Jackson ?
C'est une photo de Michael Jackson ?