1200 abonnés ! !! - page 117
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il ne descendra pas en dessous de 1.1270, il survivra cette fois.
un pari de 1 000 € ?vos paroles sont dites. je peux transférer le montant à n'importe quel modérateur dès maintenant
Qu'est-ce que le modérateur a à voir là-dedans, je ferai transférer l'argent directement sur Webmoney, même si je perds, je garde l'argent, d'accord).
Je vous parie 1000 euros ?Vos paroles sont prononcées. Je peux transférer le montant à n'importe quel modérateur dès maintenant.
Vladimir, n'agis pas comme un enfant dégénéré.
On ne peut pas descendre en dessous de 1.1270, on survivra cette fois.
Regardez le potentiel.
Regardez le potentiel
Il pourrait facilement corriger à partir de 1.1230 et même, comme écrit, à partir de 1.1270.
C'est possible, mais où est le point de départ ?
Vladimir, n'agis pas comme un enfant dégénéré.
Tu es un idiot ?
Gonflé ?
Une tentative pathétique de renverser les rôles et de se justifier ;))
Le bon sens veut que l'on se souvienne des charlatans du forum et des impurs, on ne peut pas se laver juste parce que l'on est là depuis des années.
Vladimir Mayakovsky disait : "Moi, le désinfectant".
Et vous, à en juger par le contexte de vos interventions régulières, et pas seulement à mon adresse, vous êtes un aspirant. Mais vous seul, et ce n'est pas étonnant, avez mal compris le classique. Il s'est exprimé en tant que créateur : "Moi, assainisseur et porteur d'eau, mobilisé et convoqué par la révolution".
Et pour une raison quelconque, tu ne te laves jamais. Ça pue à un kilomètre à la ronde. Qu'est-ce que tu es vraiment.