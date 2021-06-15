1200 abonnés ! !! - page 117

Il y a trois fois plus de longs que de shorts dans l'erodol, je pense qu'il est condamné dans une position longue.
 
Il ne descendra pas en dessous de 1.1270, il survivra cette fois.
 
Aleksandr Borodavkin:
Il ne descendra pas en dessous de 1.1270, il survivra cette fois.

un pari de 1 000 € ?

vos paroles sont dites. je peux transférer le montant à n'importe quel modérateur dès maintenant
 

Qu'est-ce que le modérateur a à voir là-dedans, je ferai transférer l'argent directement sur Webmoney, même si je perds, je garde l'argent, d'accord).

Vladimir, n'agis pas comme un enfant dégénéré.

 
Regardez le potentiel.


 
Vitaly Muzichenko:

Regardez le potentiel


Peut facilement corriger à partir de 1.1230 et même, comme écrit, à partir de 1.1270.
 
Boris Gulikov:
Il pourrait facilement corriger à partir de 1.1230 et même, comme écrit, à partir de 1.1270.

C'est possible, mais où est le point de départ ?

 
Tu es un idiot ?

 
Evgeny Belyaev:

Gonflé ?

Non, c'est la réponse d'une personne normale et raisonnable. Dans les discussions de ce genre, si elles se concrétisent, l'un est généralement le provocateur et l'autre le fou ;)
 
TheXpert:

Une tentative pathétique de renverser les rôles et de se justifier ;))

Le bon sens veut que l'on se souvienne des charlatans du forum et des impurs, on ne peut pas se laver juste parce que l'on est là depuis des années.

Vladimir Mayakovsky disait : "Moi, le désinfectant".

Et vous, à en juger par le contexte de vos interventions régulières, et pas seulement à mon adresse, vous êtes un aspirant. Mais vous seul, et ce n'est pas étonnant, avez mal compris le classique. Il s'est exprimé en tant que créateur : "Moi, assainisseur et porteur d'eau, mobilisé et convoqué par la révolution".

Et pour une raison quelconque, tu ne te laves jamais. Ça pue à un kilomètre à la ronde. Qu'est-ce que tu es vraiment.

