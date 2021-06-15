1200 abonnés ! !! - page 119
La première place en termes d'abonnés est occupée par un nouveau signal qui est sorti de nulle part il y a un mois, avec une belle stabilité de plus de 3 ans d'histoire. En même temps, il a mis en place ce signal sur un autre service également.
Quelqu'un se souvient-il du même début d'histoire il y a environ 2 ans avec un signal qui avait un homme respectable à l'arrière de sa voiture dans son avatar ? (j'ai complètement oublié le nom). Et tu te souviens comment ça s'est terminé ?
Le même homme est à l'origine du signal d'aujourd'hui, et il y mettra fin exactement de la même manière : lorsqu'il aura obtenu le nombre maximal d'abonnés, il fera délibérément tout fuir en quelques heures et écrira ensuite sur les nouvelles,
qu'il a été distrait par le moniteur et le robot est devenu fou et a ouvert un tas de transactions. Il prévient également les abonnés dans la description du signal que les risques doivent être limités à 10%,
et vous, les abonnés, êtes devenus gourmands, donc c'est votre propre faute.
Cet homme est un sociopathe et son but n'est pas de gagner de l'argent mais de se moquer de ses abonnés.
Pensez-vous que le service devrait prendre des mesures dans de tels cas ?
Je pense que les teneurs de marché la laisseront fermer le drawdown cette fois-ci, tout d'abord il n'est pas bon de couper le poulet portant son quid, et deuxièmement seul le paresseux n'est pas dans le short maintenant, la plupart d'entre eux devraient le prendre sur leurs pas.
Cette personne est avant tout un fraudeur. La belle histoire est une fiction.
Regardez le courtier et la façon dont il fait la moyenne de )))) et il est évident que le backtest de l'EA a été chargé. L'historique est épuré des transactions non rentables.
Je doute qu'il soit un sociopathe. C'est juste un habitué des fuites.
Il y a eu un signal similaire il y a quelques mois. Ici.
Seulement le commerçant n'était pas un homme mais une femme. Même nom de famille.
Il a probablement enregistré deux comptes. Un pour sa femme/sœur, un pour lui-même.
Ce signal a été abandonné. Maintenant, c'est le tour du deuxième signal.
Ça durera probablement quelques mois, comme la dernière fois.
Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des abonnés ?
Il faut un talent particulier pour attirer les abonnés.
Il y a beaucoup de bons signaux, mais les abonnés ne vont pas les voir.
Le secret est le talent pour séduire !
Qui ira voir le KOOKL avec une pétition ? :)))
Ce n'est pas un conte de fées finlandais. Il existe également un dessin animé, mais je n'ai pas trouvé de traduction en russe. Un récit édifiant.
Année: 1978.
Pays: URSS, Arménie.
Dessin animé: Un rassemblement de souris - Մկկրի ժողոով
Genre: Un conte de fées.
Directeur: L. Sahakyants.
Plot: Basé sur la fable de Hnko Aper (Atabek Hnkoyan). Le Conseil des souris décide d'accrocher une cloche au cou du chat pour annoncer son arrivée et les prévenir du danger.
Cependant, c'est une chose de prendre la décision, une autre de l'appliquer. Aucune des souris ne s'avère capable d'un tel exploit.
Il faut un talent particulier pour attirer les abonnés.
Il y a beaucoup de bons signaux, mais les abonnés ne vont pas les voir.
Le secret est le talent pour séduire !
Quelqu'un peut-il nous dire comment séduire en général ? Où et comment voulez-vous faire de la publicité ?
Quelqu'un peut-il nous dire comment séduire en général ? Où et comment voulez-vous faire de la publicité ?
C'est la seule façon de séduire, tout le reste est futile et inintéressant.