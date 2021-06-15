1200 abonnés ! !! - page 115
Pour moi, un grave inconvénient du service de signal est que le fournisseur n'est pas responsable des fuites des comptes des abonnés. Si vous lisez les critiques, les gens ne se plaignent pas d'une fuite, mais du fait qu'il y a eu une fuite et que le fournisseur est "heureux". En fait et dans les faits, cela ne devrait pas exister.
Donc ça devient vraiment mauvais pour le fournisseur, aussi. Ne comprenez-vous pas que les gens n'ont pas d'avantage tangible sur le marché pour trader sans un drawdown tangible et le risque de tout perdre ?
Ne poussez pas délibérément des philosophies pourries sur les masses. Les casinos et les joueurs ne sont pas si facilement interdits par la loi.
Les abonnés ont également besoin d'une protection de base. Les techniques de la PNL n'ont pas été abolies.
Qu'est-il arrivé au chocolat de Taras ?)
Ouaip. Non seulement il n'a pas perdu son chocolat, mais il s'est défoncé. Et maintenant il peut ouvrir un signal à tout moment, et commencer à trader le même schéma de moyenne. Les gens ne prêteront pas attention à ce qu'il a perdu à la fin, mais au fait qu'il a tenu deux ans, et qu'il tiendra aussi longtemps maintenant. Et la moitié des abonnés (voire plus) ne sauront pas du tout qui il est, les habitués ne se souviennent que de lui et de ceux qui ont perdu leur dépôt. Taras n'est donc pas seulement dans le coup pour le moment, mais aussi à long terme.
... Tu ne comprends pas...
non, je n'ai pas... et je n'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit... il est important que vous compreniez ce que vous voulez que les autres comprennent.
... C'est ce que vous voulez ?
Je m'en fiche un peu.
Ne poussez pas délibérément des philosophies pourries sur les masses. Les casinos et les jeux d'argent ne sont pas si facilement interdits par la loi.
Et pourquoi fais-tu soudainement semblant d'être blanc et duveteux ? Il est beaucoup plus honnête de mettre en place un signal que de dénigrer un concurrent auprès d'un client en privé, ou de vendre un filet à prunes en privé, et non sur le marché.
Vous n'avez aucun sens. Qui vous a dit que si le fournisseur a perdu, alors il est malhonnête, et encore moins un escroc ?
Pour information, le forex à effet de levier est interdit dans un certain nombre d'États, tout comme les casinos. Il s'agissait de casinos et j'ai répondu.
Je ne sais pas pourquoi tu remues les oeufs.
Qu'y a-t-il à être jaloux dans ce cas ? Que le FAI a fait fuir 4 millions d'argent d'autres personnes en un mois ? Et pourtant, il a gagné son propre argent. Ce n'est pas une bonne façon de gagner de l'argent. De tels gains reviennent toujours vous hanter. Il y a un dicton qui dit : "On ne peut pas construire son propre bonheur sur le malheur des autres".
Et en ce qui concerne ce cas, il n'est pas correct de dire que les abonnés eux-mêmes en sont responsables. Le fournisseur a vraiment ridiculisé la tête des abonnés. Elle a été la première à introduire la thèse dans les signaux : "Le drainage n'est pas si mauvais, complétez votre solde, nous allons continuer.
Pour ma part, le principal inconvénient du service de signal est que le fournisseur n'est pas responsable de la perte des comptes des abonnés. Si vous lisez les critiques, les plaintes des gens ne sont pas qu'ils perdent, mais qu'ils perdent et que le fournisseur est "en bon état". En fait et dans les faits, cela ne devrait pas être le cas.
Le fournisseur devrait être responsable de la fuite des comptes des abonnés, au moins dans le cadre de l'abonnement. Par exemple, si le solde du signal est négatif pendant la période d'abonnement, l'argent est remboursé à l'abonné. De telles suggestions ont déjà été faites.
Nous devons être objectifs sur l'ensemble de la situation :
1. Gardez de l'argent chez vous, sous votre oreiller. Dans 10 ans, l'inflation engloutira 30 à 50% de l'épargne (considérons les économies prospères) et l'argent restant se transformera en billets de banque, car les États mettent régulièrement à jour les billets de banque + contrôle/comptabilisation des revenus des citoyens. Eh bien, les jours des rafiks et des kamazes sont terminés.
2) Apportez votre argent à la banque. La chose la plus désagréable est un taux négatif - votre fortune en argent commencera à se réduire, plus l'inflation. La banque peut "éclater" avec tout votre argent.
3- Placez votre argent dans un fonds sous réglementation. De 4 % par an prudemment et jusqu'à 10 %, pas plus, vous paierez des frais de 3 à 5 % de l'argent déposé au début. Si l'économie s'effondre, vous vous retrouverez avec votre paquet, si le fonds est volé quelque chose ira en prison.
4. Compte PAMM avec les fonds du trader - la responsabilité du trader est proportionnelle à ses fonds, et le paiement pour les services du trader est un % du profit (20-50%) - pas de profit signifie pas de paiement.
5. Service de signaux locaux. Coûts 30-50$, avec de bonnes opportunités de gagner 5-100% par mois sur votre dépôt de penny. Responsabilité du prestataire à hauteur de son dépôt. Beaucoup de signataires de signaux excluent presque à 100% la collusion du trader/prestataire avec un certain courtier (ce qui est possible dans le cas de PAMM).
Le signal dont nous avons parlé a augmenté les dépôts des premiers abonnés plus de 10 fois - le chanceux qui n'est pas gourmand et qui a réussi à retirer 5-10 fois son profit. Peut-être que ces personnes chanceuses devraient ramener leurs bénéfices ailleurs, sinon ce serait amoral car quelqu'un est perdu et elles ont encore de l'argent ?