1200 abonnés ! !! - page 111

Vladimir Baskakov:
Est-ce qu'il arrive qu'une position soit fermée mais qu'elle n'apparaisse pas dans l'historique (je veux dire dans les signaux) ?

Je viens juste de voir votre message - je visite rarement ce forum maintenant, après l'interdiction de l'année dernière ;)

Je n'ai pas rencontré de tels faits et je n'ai pas vu de commentaires à ce sujet. Je pense qu'en général, l'historique des transactions est chargé correctement. Je n'ai jamais rencontré de tels problèmes, à l'exception des problèmes d'affichage des statistiques pour la période précédant l'enregistrement du compte sur ce site, mais ils sont pour la plupart résolus maintenant. Le plus gros problème avec les statistiques est que, à mon avis, les comptes en cents et en dollars sur les serveurs de certaines petites sociétés de courtage ne peuvent pas être distingués. Il est parfois douloureux de voir des investisseurs crédules donner des milliers de dollars sous gestion à des titulaires de comptes en cents avec 20-50$, parce qu'ils pensent qu'ils ont un dépôt de 2000-5000$, mais il n'y a pas la possibilité de prévenir tout le monde.

 
Vous devez être banni à nouveau.
Andrey Karachev:

En gros oui, les lectures sur les mouches et ici sont les mêmes, vérifié sur le rongeur.
 
Andrey Karachev:

Vous ne pouvez pas ouvrir de signaux payants sur les comptes centraux pendant une longue période. Tu ne regardes pas souvent.)

 
si ce n'est pas un secret où se trouvent les 1200 abonnésJe devrais peut-être m'inscrire aussi. peut-être que je vais m'inscrire aussi
 
Alexey Volchanskiy:

Vous ne pouvez pas ouvrir de signaux payants sur les comptes centraux pendant longtemps. Vous ne regardez pas souvent))

Non, Alexey - Je surveille les signaux assez souvent et je vois les comptes centraux à un kilomètre)).

Les signaux payants ne s'ouvrent pas sur les comptes qui sont reconnus par le système MQL comme des comptes cent. Mais malheureusement, ils ne sont pas reconnus par tous les courtiers, et c'est pourquoi le tour de magie est possible).

Vlad. Vlad.:
Si l'endroit où se trouvent les 1200 abonnés n'est pas un secret, je vais peut-être m'inscrire moi aussi.

Ce n'est pas un secret. Dans la liste des signaux pour MT4, définissez le tri par le nombre d'abonnés - il y en a plus de 1900 ;))

 
Alexey Volchanskiy:

Vous ne pouvez pas ouvrir de signaux payants sur les comptes centraux pendant longtemps. Vous ne regardez pas souvent))

C'est peut-être le cas, mais Andrey a clairement écrit que les petites entreprises ont le même serveur pour les comptes en dollars et en cents.

Les comptes en cents sont affichés comme des comptes en dollars en conséquence.

Je connais au moins 3 petites cuisines où cela se produit sur MT4. Leurs noms commencent par W, F, et encore par F. Il y a aussi une grande et très célèbre cuisine où cela se produit sur mt5. Son nom commence par R.

 
Dmitry Vasylchenko:
Boris, parlons-nous vraiment de roboforex ?
Oui. Les mt5s en cents sur robo sont définis comme des mt5s en dollars.
 
Alexey Gureyev:
Oui. Les mt5s en cents sur le robot sont définis comme des dollars.
+
 
Alexey Gureyev:
Oui. Les cents mt5 sur robot sont définis comme des dollars.
et maintenant c'est clair. j'observe un signal avec un dépôt de 30.000 mille .le signal a augmenté à 200.000 et retire un profit de 200.000. j'avais une question pourquoi faire un signal avec un tel revenu.
