1200 abonnés ! !! - page 120
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mon Dieu, vous imaginez l'argent ! Mille deux cents fois trente, ça fait trente-six mille dollars ! Multipliez par soixante et deux millions cent soixante mille roubles ! Un mois ? C'est le résultat d'une vie. Les revenus passifs sont au top. Un objectif à atteindre. Un rêve de dernier recours après suffisamment de gains actifs.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés ? Parce qu'il y a des millions de commerçants.
Pensées à voix haute
Il n'y a probablement pas beaucoup de personnes qui vont jusqu'à apprendre MQL5 et copier des transactions...
Vous pariez 1 000 euros ?vos paroles sont dites. je peux transférer le montant à n'importe quel modérateur dès maintenant
Qui a gagné ?))
L'année dernière, il y avait un signal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- est également apparu soudainement avec une belle histoire pendant 3 ans, le but était de collecter de l'argent pour un abonnement, a vécu pendant une demi-année et a été largué, je pense que la même chose ici, il n'est tout simplement pas clair comment les gens dessinent une histoire pendant plusieurs années. On pourrait penser que pendant 3 ans il ne savait pas qu'il existe un site mql5 où l'on peut vendre des signaux, je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Après que le signal a été gelé ici, le trading n'est pas le même, pas avec ces beaux indicateurs qui étaient dans l'histoire, parce que maintenant le but du trading n'est pas de gagner, mais juste de vivre le plus longtemps possible et de collecter autant d'argent, je suis sûr qu'il ne fera pas plus de 10% par mois, parce qu'il y a un risque de ruiner les statistiques magnifiquement dessinées.
La question est de savoir qui trompe le courtier (où le compte est ouvert) ou ?
Quelqu'un peut-il partager comment s'engager ? Où et comment voulez-vous faire de la publicité ?
Si c'était le cas, ils mettraient une bannière eux-mêmes.
C'est vraiment le troisième ?
Oui, et le dépôt a déjà été rechargé à nouveau. C'est ce que l'on appelle la "gestion stricte de l'argent", selon la terminologie du fournisseur...
Il y a eu un bon commentaire à ce sujet dans les commentaires : "Je ne pense pas qu'il soit normal de perdre la moitié d'un bénéfice de 7 mois en 2 semaines. Alors s'il te plaît, ne me parle pas de gestion de l'argent".
L'année dernière a été un signal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- est également apparu soudainement avec une belle histoire pendant 3 ans, le but - pour recueillir l'argent pour un abonnement, a vécu la moitié d'un an et a fusionné, je pense ici aussi, il est juste pas clair comment les gens tirent l'histoire pour quelques années. On pourrait penser que pendant 3 ans il ne savait pas qu'il existe un site mql5 où l'on peut vendre des signaux, je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Après que le signal a été gelé ici, le trading n'est pas le même, pas avec ces beaux indicateurs qui étaient dans l'histoire, parce que maintenant le but du trading n'est pas de gagner, mais juste de vivre le plus longtemps possible et de collecter autant d'argent, je suis sûr qu'il ne fera pas plus de 10% par mois, parce qu'il y a un risque de ruiner les statistiques magnifiquement dessinées.
La question est de savoir qui trompe le courtier (où le compte est ouvert) ou ?
C'est la même personne. J'ai déjà écrit.
Il est Mashkovtsev, elle est Mashkovtseva.
Si j'étais les modérateurs, je le bannirais définitivement.
Il y a un nouveau compte sur flypaper, aussi.
Les deux comptes sont ouverts avec des courtiers de gauche.
L'histoire est dessinée sans aucun doute.
C'est la même personne. J'ai déjà écrit.
Il est Mashkovtsev, elle est Mashkovtseva.
Si j'étais les modérateurs, je le bannirais définitivement.
Il y a un nouveau compte sur flypaper, aussi.
Les deux comptes sont ouverts chez des courtiers gauchistes.
L'histoire est dessinée sans aucun doute.
Ses transactions sont très éloignées du prix réel du tout si vous placez ses transactions sur le graphique.
Probablement des relations très amicales avec dts, ou y travailler.
Je ne sais pas pourquoi il a une si bonne relation avec eux).