1200 abonnés ! !! - page 55
Tu sais comment les gens s'inscrivent -- quand ils le font, ils le font bien et c'est une impasse.
non seulement il y aura de tels problèmes de copie - l'abonné peut ne pas le savoir - mais le service ne peut l'ignorer et est obligé d'agir car c'est son domaine de responsabilité.
Regardez l'onglet de glissement.
et le problème peut être du côté de l'abonné, une mauvaise connexion, un gros ping vers le serveur, il peut y avoir un tas de problèmes du côté de l'abonné.
profit moyen de 20 pips sur 4 marques (506 trades), ce n'est pas si fort que ça en pips
ZS : mais la charge de dépo est décourageante ;)
s'il s'agit de cas isolés, c'est une chose -- si les cas sont massifs (comme dans ce signal), c'est déjà un problème de service
Mec, j'ai regardé les métiers.)
La moyenne de Pipser est atteinte)
Bonjour à tous !
La moyenne de Pipsaver a plus de mille abonnés, voilà))
Si vous le pouvez, pouvez-vous me dire où creuser pour réduire le slippage, de façon réaliste beaucoup de personnes ont perdu de l'argent sur pipsqueak aujourd'hui....
Merci !
Une telle solution peut également être réalisée dans le service :
1) les transactions dont le résultat est inférieur à 2-3 pips - ne sont pas comptabilisées dans les statistiques du signal (comme le calcul de l'augmentation et etc.) - vous pouvez écrire dans une ligne séparée, comme les transactions de pips, le nombre de
En ce qui concerne la fonction de remise dans certaines sociétés de courtage - si le bénéfice est inférieur à 3 points, la remise n'est pas facturée.
De la même manière, dans les statistiques, il n'y a pas de scalping du tout, ou pas plus d'un certain pourcentage de toutes les transactions.
2) Si le fournisseur fait du pipsing et que le pipsing atteint un certain pourcentage pendant une certaine période de temps, par exemple une journée - alors écrivez un avertissement à la manière d'un compte cent, comme "Le fournisseur fait du pipsing, les résultats des abonnés peuvent être différents".
Top - combien est investi dans ce mot. Non, ce n'est pas juste un mot. C'est un statut. C'est le plus haut niveau du classement ! Top c'est quand tu es le meilleur de tous D))))
Allez, le marasme est sur le point d'être réparé avec un gros lot. Il a déjà fait 84 sur 150 livres. Le mois de mars est déjà dans les chiffres noirs.
J'étais trop heureux d'être le premier, j'en ai un peu trop fait et j'ai utilisé mes mains pour gagner à la fin du mois.
À ce risque, le fournisseur de signaux devrait au moins me donner un gain de 100 % par mois.
Comme l'a dit une critique : "Il s'intéresse à ses statistiques et ne se soucie pas de nos comptes".
Le fait qu'un tel signal soit "apparu" dans le TOP -- cela sape quelque peu les paroles/assurances de l'administration du Service selon lesquelles le classement tient compte d'une foule d'indicateurs, dont la "stabilité", la "fiabilité" et autres.
La formule de notation doit être sérieusement revue - les événements de ces derniers jours et le comportement des principaux signaux ont montré que la notation s'est dégradée.