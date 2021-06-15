1200 abonnés ! !! - page 123
Vous voulez... Je veux dire, tu veux...
Absolument pas - je ne veux rien du tout - je fais juste valoir mes arguments, et si quelqu'un ne les aime pas ou les trouve absurdes - il peut les ignorer complètement.
"Vouloir" et "suggérer"... il y a une différence dans ces termes.
La responsabilité du fournisseur de signaux n'est pas d'obtenir de futurs abonnements.
Ce n'est pas de la responsabilité, mais de l'irresponsabilité comme moyen de faire de l'argent. Et il existe plusieurs exemples de ce type de gains - le signal de Gonchar, ce signal - ce sont tous des signaux pour un seul afflux d'abonnés - et ces signaux n'ont pas vocation à " vivre " pendant des mois.
Entrer "à tout prix" avec un stop loss égal à un stop out de 60 points - de telles stratégies ne "vivent" que par accident. L'analyse de ces signaux n'est rien d'autre qu'une étude de "l'erreur systématique du survivant".
Et vous dire, comme le fait le fournisseur - que vous pouvez vivre avec de tels risques pendant des années et gagner des centaines de pour cent par an, tant que vous suivez son " système de gestion de l'argent" unique - c'est avoir l'air "comique" à chaque stop-out légitime, qui, bien sûr, est causé par un changement soudain du marché.
La responsabilité du fournisseur du signal est qu'il ne recevra pas d'abonnement futur.
Le fournisseur du signal est trompeur dans sa description du signal. Il négocie avec un lot constant pendant six mois, par exemple, un stoploss constant. Mais dans la description, il écrit "seulement avec des lots constants et pas plus". Puis une série de stoploss se produit et il prend une position avec un lot égal et utilise une martingale, n'a pas de succès, et perd une fois de plus.
Les abonnés lui faisaient confiance, mais il les trompait. Pensez-vous que c'est normal ?
Le souscripteur a perdu beaucoup d'argent, il a eu des ennuis, est-ce normal ?
La raison en est que l'onglet "description" a été mis en œuvre par le service MQL5 et, par conséquent, il est conçu pour quelque chose. Pour quoi ? Pour le spam ? Pour les inondations ? Pour avoir triché ? Est-il utilisé pour le battage médiatique ?
Le MQL5 est donc responsable de la fourniture d'une "plate-forme de tromperie".
Je l'ai déjà dit plus d'une fois, et j'ai même créé un fil de discussion à ce sujet. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Je le répète : pour résoudre une fois pour toutes la question du domaine de responsabilité, il faut l'une des deux choses suivantes :
1. Réglementer l'onglet "description
ou
2. Supprimez cet onglet.
Réglementer signifie introduire une offre de ce à quoi le signaleur sera obligé d'adhérer et le préciser dans l'onglet :
a) Volume de la position, quel sera le risque maximum par transaction : nombre fixe, nombre non fixe. Dans ce dernier cas, quel est le risque maximum accepté par rapport à votre dépôt ?
b) Interdiction de dépôt pendant les transactions ouvertes.
c) Nombre de transactions ouvertes en même temps, le stop loss global maximum.
d) L'effet de levier.
AUTRES - ouvrir un nouveau signal ! Celui-ci ne peut pas être changé. Le signaleur y réfléchira à deux fois et se préparera bien avant de l'ouvrir.
Supprimer l'onglet signifie laisser la responsabilité aux abonnés. C'est le moyen le plus simple et il sera suivi par la politique de l'entreprise paresseuse. Le développement du service en termes de protection des abonnés et de politique de sécurité, par contre, est le règlement de l'onglet "description".
Cela renforcera la confiance des abonnés dans le service et augmentera son attractivité.
Puisque techniquement, si j'ai bien compris, le trading ne peut pas être restreint, car le service n'a pas d'accords avec les courtiers à ce sujet, alors le non-respect de ce que le signaleur a écrit et promis dans l'onglet "description", une gestion stricte de l'argent, entraînera des sanctions, ce qui devrait affecter négativement les intérêts du signaleur, ici déjà au choix du service (nécessite une analyse) :
1. Interdiction de la vente du signal.
2. Interdiction temporaire de vendre le signal.
3. la négation des droits du vendeur.
4. Privation temporaire des droits du vendeur.
Le signaleur y réfléchira à deux fois avant d'ouvrir le signal.
Et tout cela parce que l'onglet "description" a été introduit par le service MQL5, et qu'il sert donc à quelque chose. Pour quoi ? Pour le spam ? Pour les inondations ? Pour avoir triché ? Est-il utilisé pour le battage médiatique ?
Outre l'onglet Description - il y a aussi l'onglet Actualités - de toute façon, on ne peut pas interdire à un FAI de s'exprimer officiellement sous Signal.
Ce qui peut être mis en œuvre, c'est d'interdire au fournisseur de garantir les bénéfices de quelque manière que ce soit -- une telle interdiction existe sur le marché :
IV.3 Interdit dans le produit :
Le nombre d'abonnés agit magnétiquement sur beaucoup.
J'avais un fil de discussion sur ce sujet aussi, comme dans celui-ci - il y avait aussi des suggestions spécifiques.
Permettez-moi de vous citer à ce sujet (notez les images, en particulier la colonne des abonnés)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
C'est très simple. Il existe des règles de trading canoniques qui ont été écrites par des traders expérimentés et performants il y a longtemps, et aujourd'hui seuls les paresseux des traders modernes et performants n'en parlent pas dans un livre ou un blog. Sur cette base, nous pouvons donner du poids à ces critères dans la formule qui fera monter le Signal au sommet. A savoir :
1. Plus le facteur de profit est élevé, plus ce signal obtient de points par rapport aux autres.
2. Plus le pourcentage de transactions rentables est élevé, plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
3. plus le drawdown des actions est faible, plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
4. Plus le drawdown des actions est faible, plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
5. Plus le pourcentage de profit est élevé, plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
6. Plus les transactions sont longues, plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
7. Plus la taille moyenne du TP par rapport au SL est élevée (proportion en faveur du TP), plus ce signal reçoit de points par rapport aux autres.
8. Supprimez ou modifiez les informations relatives au nombre d'abonnés.
Comment compter ?
Donc, on prend TOUS les vendeurs de signaux et on compte chaque critère. Ce qui est important, c'est que chaque critère successif pousse un signal de qualité inférieure vers les dernières places du tableau de qualité. En résumant tous les critères, nous aurons les signaux les plus sûrs et les plus stables aux premières places. Si l'abonné ne veut pas de stabilité, mais a besoin de pourcentages sauvages, par exemple, voici un filtre qui permet de trier par pourcentage.
Nous trions les vendeurs selon tous les indicateurs et les comparons entre eux :
La première place serait occupée par le vendeur qui réunit tous les indicateurs clés mieux que les autres. En deuxième position se trouverait un vendeur qui a les 6 indicateurs combinés mieux que les autres, sauf le premier. En troisième position se trouvera un vendeur qui a les 6 indicateurs combinés mieux que tous les autres sauf le premier et le deuxième. Et ainsi de suite.
Explication par l'exemple :
Nous avons deux signaux. L'un est un simple indicateur de tendance, l'autre est une martingale pure (qui a une ligne d'équilibre avec des vagues, et non des creux, c'est-à-dire que l'on ferme d'abord les plus, puis les moins).
1. Lesignal A a un facteur de profitde 10, le signal B a un facteur de profit de2. Le signal A est supérieur au signal B dans le tableau d'évaluation.
2. Lesignal "A" a10% de transactions rentables, tandis que le signal "B" en a90%. Le signal A est plus mauvais que le signal B selon cet indicateur, les deux signaux sont égaux. Mais nous ne pouvons pas avoir des signaux égaux, donc nous considérons le critère suivant
3. Lesignal A présente une baisse maximale des fonds propres de10 %, tandis que le signal B présente une baisse maximale des fonds propres de90 %. Le signal A est meilleur, il passe donc au-dessus du signal B dans le tableau de classement.
4. Lesignal A a un drawdown maximum de30%, tandis que le signal B a un drawdown maximum de10%. Le signal B est meilleur, donc les signaux sont égaux en points. Il ne peut y avoir d'égalité, prenez le paramètre suivant.
5. Lesignal "A" a une augmentation de1000% de l'équilibre, le signal "B" a100%. Le signal A est meilleur, il passe donc au-dessus du signal B dans le tableau d'évaluation.
6. Lesignal A a100 jours de trading, tandis que le signal B en a200. Le signal B est meilleur, donc les signaux sont égaux en points. Il ne peut y avoir d'égal, nous prenons le paramètre suivant.
7. Lesignal "A" aTP=100 SL=10 (10:1), le signal "B" a TP=20 (ou dynamique) etpas de SL. Le signal A est meilleur, il passe donc au-dessus du signal B dans le tableau de classement.
Nous avons 2 signaux de tendance.
1. Lesignal A a un facteur de profit de10, le signal B a un facteur de profit de10. Est égal à
2. Lesignal "A" a10% de transactions rentables, le signal "B" -10%. Equivaut à .
3. Lesignal "A" a un drawdown maximum de10%, tandis que le signal "B" a un drawdown maximum de10%. Equivaut à .
4. Lesignal "A" a un drawdown maximum de30% et le signal "B" a un drawdown maximum de30%. Égal à
5. Lesignal "A" a une augmentation de1000% de l'équilibre, tandis que le signal "B" a1000%. Egale
6. Lesignal "A" a100 jours de trading, le signal "B" en a100. Egale
7.Le signal "A" a TP=100 SL=10 (10:1), le signal "B" a TP=100 SL=10 (10:1). égale
8.l'heure de création du signal, par exemple. Ça ne peut pas être en même temps. Soit c'est un cas idéal, ce qui ne peut être le cas, soit un vendeur a créé deux signaux identiques. Un des signaux créés précédemment. Celui-là est plus élevé.
Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, car le vendeur peut changer de tactique au cours de la séance de négociation, faire du commerce par martin pendant une demi-année, faire du commerce par stratégie de tendance pendant une demi-année, et faire du commerce par stratégie conservatrice à moyen terme pendant une autre demi-année.
Ou bien, par exemple, le premier jour, il a risqué la moitié du dépôt et s'est marqué avec un taux de tirage de 50 %, et l'année suivante, le tirage n'a même pas atteint 10 %.
Et dans ce cas, une solution peut être trouvée :
1) Prévenir le vendeur (aspect informatif : une offre ou juste une référence) que s'il change son style de trading et se soucie du rating, il doit créer un nouveau signal et trader dessus déjà selon les nouvelles (ses) règles.
Justification : possibilité d'induire en erreur l'abonné en effectuant des transactions à faible rendement pendant une longue période, puis, sans avertissement, d'ouvrir de gros lots ou simplement de changer les règles de trading : augmenter le SL et ainsi de suite. Et peu importe que le vendeur l'ait prévenu ou qu'il ait laissé le champ "nouvelles" vide. Il y a une histoire et elle fonctionnera pour le vendeur, mais elle peut aussi avoir des effets négatifs pour l'abonné. Donc, si le vendeur a "foiré" en prenant quelques risques dangereux, vous feriez mieux de recréer le signal et de jouer la sécurité jusqu'à la fin, au cas où vous vous soucieriez de l'évaluation.
2) Ajoutez d'autres moyennes au calcul. Médiane. C'est-à-dire les chiffres qui apparaissent le plus fréquemment : ainsi, s'il y a eu un tirage de 50 % une fois par an, et un tirage de 10 % le reste du temps, alors 50 est simplement éliminé, et la médiane devient 10. Ensuite, nous avons un chiffre supplémentaire qui s'ajoute au calcul.
C'est-à-dire qu'il y aura un drawdown maximum et un drawdown médian, pour lesquels des points d'évaluation seront attribués.
En ce qui concerne les abonnés, nous pouvons voir comment l'effet de foule fonctionne, en utilisant un exemple frappant. Lorsqu'un numéro joue sur vous de plus en plus avec chaque nouvel abonné, accélérant l'acquisition de nouveaux abonnés, croyant à tort que les abonnés ont regardé et comparé tous les résultats. écouté leur moi intérieur indépendant et décidé ce qui est important pour eux : conservatisme, modération ou agressivité.
Par conséquent, je propose toujours d'envisager les options suivantes, qui, une fois encore, mettent plus ou moins sur un pied d'égalité les futurs vendeurs. Nous ne sommes pas là pour les statistiques, mais pour l'argent des abonnés, sinon quel est l'intérêtd'une surveillancepublique payante avec possibilité de se connecter ? Tout vendeur souhaite obtenir un revenu passif des vendeurs, c'est pourquoi il crée un signal, sinon - "GRATUIT" - il le donne gratuitement. Tout est raisonnable, tout est logique ici.
Voici une alternative, approximative (voir photo // C'est photoshop, je n'ai pas piraté le site). Le premier est un bouche-trou.
Un smiley - jusqu'à 100 abonnés.
Deux sourires - de 100 à 1000.
Trois sourires - plus de 1000.
Le second est numérique.
Ainsi, lorsqu'un abonné voit deux signaux avec deux smileys ou 100+, il ne saura pas qui en a le plus, et se contentera de regarder les chiffres qui l'intéressent. Par exemple, comme le montre la pratique, à partir de deux signaux, l'un avec 101 abonnés et l'autre avec 999, l'abonné choisira 999. Ainsi, le site promouvra et défendra le commerce de la plus haute qualité. C'est-à-dire, dans les tops de mettre avant tout la stabilité, la sécurité, la rentabilité, l'efficacité. Et tous ces indicateurs devraient tendre vers une proportion égale, sans affaissement du commerce, sans stagnation, sans brusques hauts et bas. Pas d'acte criminel.
Et l'abonné décidera lui-même de ce dont il a besoin : un "avis éditorial" (notation) ou des préférences personnelles. Sans empiéter sur les droits en termes d'abonnés manquants d'autres signaux prometteurs.
Tout est donc possible si on le veut. Prenez l'exemple des concurrents - ils ont complètement supprimé cette colonne.
C'est juste que... Vous devez y travailler, et c'est un casse-tête.
J'avais un fil de discussion sur ce sujet également, tout comme celui-ci - il y avait aussi des suggestions spécifiques.
Je vais vous en citer un extrait (faites attention aux photos, en particulier à la colonne des abonnés)
Ici aussi, vous pouvez le prendre "comme sur le marché" - sur le marché, vous ne voyez pas le nombre de ventes.
Si vous utilisez l'analogie avec le marché, vous pouvez supprimer l'indicateur "nombre d'abonnés" des signaux.
Il est évident que le "choix des abonnés" est constitué de tous les signaux ayant la fiabilité la plus faible et non le meilleur classement - il est clair que de tels signaux sont choisis non pas en raison de la performance du signal, mais parce que d'autres ont choisi ce signal.
Dans ce cas -- le "nombre d'abonnés" devient l'indicateur le plus facile et le plus rapide à manipuler -- il est même plus facile à manipuler que le gain.
J'ai remarqué qu'avec l'avènement de la notation "choix des abonnés" -- ils ont même cessé de discuter de l'"incrément" sur le forum.
Ici aussi, vous pouvez le prendre "comme sur le marché" - sur le marché, vous ne voyez pas le nombre de ventes.
Si vous utilisez l'analogie avec le marché, vous pouvez supprimer l'indicateur "nombre d'abonnés" des signaux.
Il est évident que le "choix des abonnés" est constitué de tous les signaux ayant la fiabilité la plus faible et non le meilleur classement - il est clair que ces signaux ne sont pas choisis en fonction de leur performance, mais parce que d'autres ont choisi ce signal.
Dans ce cas -- le "nombre d'abonnés" devient l'indicateur le plus facile et le plus rapide à manipuler -- il est même plus facile à manipuler que le gain.
J'ai remarqué qu'avec l'avènement du classement "sélection des abonnés", le forum a même cessé de discuter de l'"incrément".
J'ai demandé à l'ancêtre de tous les rongeurs ce qu'il ferait si un appel de marge était déclenché. Il m'a dit honnêtement de lui rapporter son + 3 mois pour restituer le dépôt. Mais la description n'en dit pas un mot.
Si je me souviens bien, Market a été annoncé en 2012.
En 7 ans -- Mechanic a publié une douzaine de ses produits les plus populaires, pour ainsi dire -- il démontre régulièrement dans ses signaux comment ses conseillers "vivent" -- en 7 ans de trading très actif et d'expérience de trading -- pas un seul de ses produits, pas un seul de ses clients de produits -- n'a montré que ses produits sont capables de faire du trading rentable.
Vous n'avez donc pas à lui demander "quoi faire" - il n'a pas et n'aura jamais la réponse.
Ses produits sont une quête.
L'étape qualitative consistait à créer un " système de gestion de l'argent" dans le signal en question - mais en fait, cela s'est avéré être un "vœu pieux".
Elle a tout de suite écrit aux abonnés qu'elle joue dans un casino, donc la prune tôt ou tard arrivera. Mais les abonnés ne l'ont pas cru, ils ont cru à l'Eldorado doré.