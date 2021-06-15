1200 abonnés ! !! - page 113
Il y a une autre personne jalouse perdue pour jubiler.
Alors, votre crapaud vous étrangle-t-il moins, vos abonnés se dispersent-ils ?
Vous pensez que quelqu'un ici a été étouffé par le crapaud ?
Il me semble que ceux qui ont été étouffés par elle, ont créé leurs propres paniers.))))
Et ceux qui ont écrit ici étaient ceux qui comprenaient ce qui se passait.
Pas plus que ça.
Bien que quelqu'un ait pu être et soit encore étranglé.
Qui sait ?
Ici, certaines personnes calculent le montant de la caution du fournisseur.
Oui, vous avez confondu avec un autre utilisateur qui a beaucoup de douleur dans son âme et ne permet pas de dormir paisiblement en raison du fait que son signal de cent dollars ne s'abonne pas, et sur quelqu'un d'autre mais cents sont des abonnés. Il ne peut pas l'accepter, et à la première occasion, il le claironne.
Oui, je vous ai confondu avec un autre utilisateur qui a beaucoup de peine dans son âme et qui ne peut pas bien dormir parce que son signal à cent dollars n'est pas abonné, mais le signal à un cent de quelqu'un d'autre a des abonnés. Il ne peut pas l'accepter, et à la première occasion, il le claironne.
Il y a une autre personne jalouse perdue pour jubiler.
Alors, êtes-vous moins jaloux maintenant que vos abonnés se dispersent ?
Je ne suis pas jaloux, les abonnés ne peuvent que compatir. Il s'agissait d'un travail très dangereux sur ce signal, il avait vécu assez longtemps sans que des tirages à de tels risques ne se produisent.
A propos, j'ai utilisé un jeu de hamster similaire sur mon compte personnel jusqu'en décembre - avec 2 ordres, mais avec un effet de levier plus petit et un stop de 50 pips. De plus, si le matin j'ai trouvé 2 ordres ouverts, j'en ferme toujours un manuellement, et si je vois une tendance claire à la baisse, je ferme les deux. Ainsi, mon compte était protégé de manière fiable contre les pannes.
Je ne comprends pas pourquoi le fournisseur de ce signal ne peut pas faire de même ;)
Je ne l'envie pas, je ne peux que compatir avec les abonnés. Ce signal a fait l'objet d'un travail très dangereux, il avait déjà vécu assez longtemps sans que l'on ait à subir de tels risques.
A propos, jusqu'en décembre, j'ai utilisé un jeu de hamster similaire sur mon compte personnel - avec 2 ordres, mais avec un levier plus petit et un stop de 50 pips. De plus, si le matin j'ai trouvé 2 ordres ouverts, j'en ferme toujours un manuellement, et si je vois une tendance claire à la baisse, je ferme les deux. Ainsi, mon compte était protégé de manière fiable contre les pannes.
Je ne comprends pas pourquoi le fournisseur de ce signal ne peut pas faire de même ;)
Peut-être devriez-vous supprimer les signaux qui ont permis un drawdown de 30.0% du tout, la première fois ? Dans de nombreux services, une baisse de 20 % correspond à la fin du signal.
En principe, ce serait la bonne chose à faire. Mais les abonnés veulent des centaines de pourcentages de profit par mois, donc il n'y a pas moyen de ne pas avoir de drawdowns sous le niveau de stop-out :)