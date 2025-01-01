DocumentationSections
MathCumulativeDistributionLogistic

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,         // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,      // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,         // paramètre d'échelle de la distribution
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à plogis() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionLogistic(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in]  paramètre d'échelle de la distribution.

tail

[in]  Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.