MathCumulativeDistributionLogistic

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la fonction de distribution logistique des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à plogis() dans R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in] paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in] paramètre d'échelle de la distribution.

tail

[in] Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.