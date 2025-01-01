MathProbabilityDensityLogistic

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dlogis() dans R.

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityLogistic(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in] paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in] paramètre d'échelle de la distribution.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.