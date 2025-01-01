DocumentationSections
MathProbabilityDensityLogistic 

MathProbabilityDensityLogistic

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,         // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dlogis() dans R.

bool  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre moyen de la distribution
   const double  sigma,          // paramètre d'échelle de la distribution
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in]  paramètre d'échelle de la distribution.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.