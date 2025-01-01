MathMomentsLogistic

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution logistique avec les paramètres mu et sigma.

double MathMomentsLogistic(

const double mu,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

mu

[in] paramètre moyen de la distribution.

sigma

[in] paramètre d'échelle de la distribution.

mean

[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out] Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out] Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.