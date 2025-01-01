DocumentationSections
ContainsKey

Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // clé
   );

Paramètres

key

[in]  Clé.

Valeur de Retour

Retourne true si la table de hashage triée contient la pair clé/valeur ayant la clé et la valeur spécifiées, ou false sinon.