Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Détermine si la table de hashage triée contient la paire clé/valeur avec la clé spécifiée. bool ContainsKey( TKey key // clé ); Paramètres key [in] Clé. Valeur de Retour Retourne true si la table de hashage triée contient la pair clé/valeur ayant la clé et la valeur spécifiées, ou false sinon. Contains ContainsValue