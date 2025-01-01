CopyTo

Copie toutes les paires clé/valeur de la table de hashage triée vers les tableaux spécifiés, en commençant à l'indice spécifié.

Version copiant une table de hashage vers le tableau de paires clé/valeur.

int CopyTo(

CKeyValuePair<TKeyTValue>*& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Version copiant une table de hashage vers des tableaux de paires clé/valeur séparés.

int CopyTo(

TKey& dst_keys[],

TValue& dst_values[],

const int dst_start=0

);

Paramètres

*&dst_array[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les paires de la table de hashage seront écrites.

&dst_keys[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les clés de la table de hashage seront écrites.

&dst_values[]

[out] Un tableau vers lequel toutes les valeurs de la table de hashage seront écrites.

dst_start=0

[in] Un indice du tableau à partir duquel la copie commence.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de paires clé/valeurs copiées.