Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayStringAdd 

Add

Ajoute un élément à la fin du tableau.

bool  Add(
   string  element      // Elément à ajouter
   )

Paramètres

element

[in] valeur de l'élément à ajouter au tableau.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être ajouté.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayString::Add(string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(IntegerToString(i)))
        {
         printf("Element addition error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }