Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayStringDelete 

Delete

Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

bool  Delete(
   int  pos      // Position
   )

Paramètres

pos

[in]  Position dans le tableau de l'élément à supprimer.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayString::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- supprime l'élément
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }