Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

string  At(
   int  pos      // Position 
   ) const

Paramètres

pos

[in]  Position de l'élément désiré dans le tableau.

Valeur de Retour

La valeur de l'élément en cas de succès, '' (chaîne vide) si la position donnée n'existe pas (la dernière erreur est ERR_OUT_OF_RANGE).

Note

'' (chaîne vide) peut bien sûr être une valeur valide pour un élément, il faut donc toujours vérifier le code de la dernière erreur si une valeur est retournée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayString::At(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      string result=array.At(i);
      if(result=="" && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- Erreur de lecture du tableau
         printf("Get element error");
         delete array;
         return;
        }
      //--- utilisation de l'élément
      //--- . . .
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }