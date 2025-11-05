Bonjour à tous,

Il s'agit d'une mise à jour de la"Stratégie de rupture simple mais efficace". Dans ce code, j'ai ajouté quelques fonctions d'aide pour les défis des sociétés de conseil.

En général, pour réussir un challenge prop firm, vous devez satisfaire trois critères principaux :

Profit cible

Ne pas dépasser la perte journalière maximale

Ne pas dépasser la perte maximale

Dans ce code, j'ai inclus deux fonctions qui vérifient "Target profit" et "Almost violating maximum daily loss" pour sortir automatiquement de toutes les positions et supprimer tous les ordres en attente. La "perte maximale" dépend vraiment de votre stratégie et de votre gestion du risque, elle ne sera donc pas mentionnée dans ce script MQL5.

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

Les paramètres que nous devons spécifier sont les suivants :

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

J'espère que vous trouverez des valeurs dans ce script.

