



Il s'agit d'un indicateur qui comprend les clics de souris et les pressions sur le clavier, et dont le but est de créer des alertes au prix que le marché n'a pas encore atteint. Il peut être très utile d'être alerté lorsque le prix franchit une valeur particulière. Il peut être utilisé pour valider les théories d'un système de trading, ou alerter lorsque des prix clés du marché sont atteints.





1. Après avoir chargé l'indicateur sur le graphique, vous configurerez une alerte baissière ou haussière selon le type d'alerte dont vous avez besoin, et vous pourrez changer le fuseau horaire pour l'alerte. Le logiciel utilise par défaut le fuseau horaire GMT+3. Vous avez la possibilité de le changer en GMT, GMT+1, ou GMT+2.





2. Vous avez la possibilité de créer soit une alerte de base avec la fenêtre d'alerte, soit une alerte par notification push qui alerte sur l'application mobile MT5, soit une alerte par email.





3. Pour créer l'alerte, il suffit de faire un clic gauche sur le graphique. C'est à l'endroit où vous cliquez que l'alerte sera créée. L'alerte se verrouillera une fois créée.





4. Si vous souhaitez modifier la position de l'alerte, appuyez sur la touche flèche vers le haut du clavier et l'alerte ne sera plus verrouillée. Vous pouvez maintenant cliquer ailleurs sur le graphique pour modifier la position de l'alerte.





5. Pour réinitialiser l'alerte, vous pouvez ouvrir la fenêtre de l'indicateur et configurer si vous avez besoin d'une alerte baissière ou haussière, puis appuyer sur la touche de flèche vers le haut du clavier pour la déverrouiller et cliquer sur le graphique pour verrouiller à nouveau l'alerte.





Les alertes sont basées sur le franchissement d'un prix futur attendu.

L'objectif de ce type d'alerte est de valider votre hypothèse sur l'évolution du marché.

Ce type d'alertes "price crossing value" peut déjà être créé sur la plateforme TradingView mais pas sur MetaTrader.













EDIT :

Une version mise à jour (version 1.01) n'exige pas que vous configuriez s'il s'agit d'une alerte baissière ou haussière, elle applique la logique à la place pour se concentrer uniquement sur le croisement au seuil de prix.





