Détails : Le QuickTradeKeys 123 EA est conçu pour faciliter des réponses efficaces et rapides au marché. En appuyant sur une seule touche, les utilisateurs peuvent négocier directement à partir de l'affichage du graphique. Voici un bref résumé de ses fonctionnalités :

Touche '1' : Ouvre une position d'achat avec une taille de lot prédéfinie. Touche '2' : Ouvre une position de vente avec une taille de lot prédéfinie : Ouvre une position de vente avec une taille de lot prédéfinie. Touche '3' : Ferme toutes les positions ouvertes par l'EA sur la base du nombre magique spécifié. L'EA est facile à utiliser et peut être utilisé par les débutants comme par les traders expérimentés à la recherche d'un contrôle efficace et immédiat des transactions par le biais du clavier.

Champ d'application : L'EA convient à toutes les paires de devises et à tous les délais. Pour une performance optimale et une exécution rapide, il est recommandé d'avoir un spread faible et un accès facile au marché.

Installation : Faites simplement glisser l'EA sur le graphique souhaité, assurez-vous que le trading automatique est activé dans MetaTrader et que l'EA est autorisé à exécuter des transactions. Configurez le nombre magique selon vos besoins dans les paramètres d'entrée.

Important : Cet EA n'est pas destiné à être utilisé sur un compte de trading réel à moins que l'utilisateur ne comprenne parfaitement le concept sous-jacent et les risques associés. Il est recommandé de tester d'abord l'EA sur un compte de démonstration pour se familiariser avec son comportement