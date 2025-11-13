Rejoignez notre page de fans
QuickTradeKeys123 - expert pour MetaTrader 5
Détails : Le QuickTradeKeys 123 EA est conçu pour faciliter des réponses efficaces et rapides au marché. En appuyant sur une seule touche, les utilisateurs peuvent négocier directement à partir de l'affichage du graphique. Voici un bref résumé de ses fonctionnalités :
Touche '1' : Ouvre une position d'achat avec une taille de lot prédéfinie. Touche '2' : Ouvre une position de vente avec une taille de lot prédéfinie : Ouvre une position de vente avec une taille de lot prédéfinie. Touche '3' : Ferme toutes les positions ouvertes par l'EA sur la base du nombre magique spécifié. L'EA est facile à utiliser et peut être utilisé par les débutants comme par les traders expérimentés à la recherche d'un contrôle efficace et immédiat des transactions par le biais du clavier.
Champ d'application : L'EA convient à toutes les paires de devises et à tous les délais. Pour une performance optimale et une exécution rapide, il est recommandé d'avoir un spread faible et un accès facile au marché.
Installation : Faites simplement glisser l'EA sur le graphique souhaité, assurez-vous que le trading automatique est activé dans MetaTrader et que l'EA est autorisé à exécuter des transactions. Configurez le nombre magique selon vos besoins dans les paramètres d'entrée.
Important : Cet EA n'est pas destiné à être utilisé sur un compte de trading réel à moins que l'utilisateur ne comprenne parfaitement le concept sous-jacent et les risques associés. Il est recommandé de tester d'abord l'EA sur un compte de démonstration pour se familiariser avec son comportement
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49343
