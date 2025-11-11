Rejoignez notre page de fans
Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) - expert pour MetaTrader 5
Avec ce bloc de code, vous pouvez obtenir les données de la dernière transaction clôturée sans utiliser de boucles.
- Créez une variable pour définir l'heure de début de la journée en cours. (Il n'est pas nécessaire de le faire.)
- Créez d'autres variables pour imprimer un graphique et utilisez-les également dans d'autres blocs de code. (Cela n'est pas nécessaire. )
- L'utilisation de ce code à l'intérieur de la fonction OnTick() ; permet d'afficher le résultat pour chaque tic-tac. Vous pouvez également l'utiliser pour une fois par barre.
// variables string DayStart = "00:00"; // Jour Heure de début double LastClosed_Profit; // Bénéfice de la dernière transaction clôturée string TradeSymbol, TradeType; // Initialisation de l'expert -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Désinitialisation de l'expert ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { // vérification de la dernière transaction clôturée. CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // historique depuis le "début du jour" jusqu'à l'heure actuelle if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // Obtenir le dernier numéro de ticket et le sélectionner pour la suite du travail. ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // Obtenez ce dont vous avez besoin. LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // Identifier une transaction de vente. if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // Identifier une opération d'achat if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // le graphique est mis en place. Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
vous pouvez obtenir l'historique complet des transactions (depuis le tout début du compte) en utilisant la fonction HistorySelect() ; de cette manière.
// Obtenir l'historique complet HistorySelect(0,TimeCurrent());
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49374
