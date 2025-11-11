Avec ce bloc de code, vous pouvez obtenir les données de la dernière transaction clôturée sans utiliser de boucles.

Créez une variable pour définir l'heure de début de la journée en cours. (Il n'est pas nécessaire de le faire.)

Créez d'autres variables pour imprimer un graphique et utilisez-les également dans d'autres blocs de code. (Cela n'est pas nécessaire . )

. L'utilisation de ce code à l'intérieur de la fonction OnTick() ; permet d'afficher le résultat pour chaque tic-tac. Vous pouvez également l'utiliser pour une fois par barre.

string DayStart = "00:00" ; double LastClosed_Profit; string TradeSymbol, TradeType; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CheckLastClosed(); } void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime (DayStart); if ( HistorySelect (HistoryTime, TimeCurrent ())) { int Total = HistoryDealsTotal (); ulong Ticket = HistoryDealGetTicket (Total - 1 ); LastClosed_Profit = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (Ticket, DEAL_PROFIT ), 2 ); TradeSymbol = HistoryOrderGetString (Ticket, ORDER_SYMBOL ); if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BUY ) { TradeType = "Sell Trade" ; } if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_SELL ) { TradeType = "Buy Trade" ; } Comment ( "

" , "Deals Total - : " , Total, "

" , "Last Deal Ticket - : " , Ticket, "

" , "Last Closed Profit -: " , LastClosed_Profit, "

" , "Last Trade was -: " , TradeType); } }

vous pouvez obtenir l'historique complet des transactions (depuis le tout début du compte) en utilisant la fonction HistorySelect() ; de cette manière.



HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());



