L'indicateur trace trois lignes sur le graphique. Il détecte la période actuelle et vous assignez deux autres périodes dans l'entrée qui doivent être comparées à la période actuelle.









Si le prix n'évolue pas dans la même direction sur les autres périodes que vous avez sélectionnées, les lignes s'écartent l'une de l'autre, ce qui indique un manque de confluence entre ces périodes.

Lorsque les lignes s'écartent l'une de l'autre, il peut s'agir d'un signal indiquant qu'il faut éviter d'effectuer des transactions pendant cette période. Il est plus sûr de négocier lorsqu'il y a confluence entre plusieurs périodes.









Le premier graphique est un graphique linéaire sur les prix de clôture de la période actuelle.

Le deuxième graphique représente l'écart entre le premier cadre temporel d'entrée et la période actuelle.

Le troisième graphique est la déviation de la deuxième période d'entrée par rapport à la période actuelle.





J'espère que cet indicateur vous plaira.

D'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir :

https://fxcalculator.io



