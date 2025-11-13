Système de négociation pour acheter de l'or (xauusd) | Télécharger Ready Advisor (EA)

Nous développons actuellement un système de trading performant pour l'or (XAUUSD). Ce système repose sur la dynamique des prix et l' indicateur universel de croisement des moyennes mobiles . Il sera composé de plusieurs modules complémentaires et interdépendants. Dans cet article, nous vous présentons l'un de ces modules, destiné aux transactions à long terme. Ce conseiller expert automatisé est disponible en téléchargement gratuit . Vos commentaires et suggestions concernant ce système de trading sont essentiels pour nous. N'hésitez pas à nous contacter par message privé ou via la section commentaires de l'indicateur.





Pour utiliser le conseiller expert, vous devez télécharger gratuitement l'indicateur « Moving Average Cross Signal » depuis MQL Market et le conserver dans le dossier « Indicators/Market » de MQL Market. Le conseiller expert est configuré pour l'or (XAUUSD) sur l'unité de temps H1 (1 heure). Cependant, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel symbole et unité de temps en personnalisant ses paramètres.





Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, passons à la description du système de trading lui-même.

Une fois que la flèche de signal de l'indicateur apparaît à la hausse, nous plaçons un ordre BUY STOP en attente à une certaine distance du plus haut de la barre ayant généré le signal. Pour clôturer la position, nous utilisons les ordres STOP LOSS, TAKE PROFIT et TRAILING STOP. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage du prix actuel du symbole. Nous conservons les ordres en attente pendant une seule barre (une heure dans notre cas). Si une position est déjà ouverte, aucune nouvelle position n'est ouverte.

A_BUY_OpenLevel = 0,1 ;

A_BUY_StopLoss = 0,5 ;

A_BUY_TakeProfit = 2,9 ;

A_BUY_TrailingStop = 1,5 ;



La capture d'écran montre les ordres d'entrée en attente, indiqués par des lignes jaunes.





Voici d'autres exemples d'ouverture de positions.









Les résultats du fonctionnement de ce système sur la période 2013-2025 avec un lot constant













Ce module de trading à long terme est un composant bien structuré et transparent d'un système de trading plus vaste. Voici ses principales caractéristiques :





1. Clarté et simplicité de la logique :

Le système repose sur un indicateur clair et largement utilisé — le croisement des moyennes mobiles — ce qui rend sa logique accessible aux traders de tous niveaux de compétence.

L'algorithme d'action est strictement défini : flèche de signal -> placement d'un ordre d'achat stop en attente -> gestion de la position via Stop Loss, Take Profit et Trailing Stop.

2. Approche disciplinée :

L'utilisation d'ordres en attente vous permet d'entrer sur le marché uniquement lorsque le prix a confirmé son évolution dans la direction souhaitée, minimisant ainsi la subjectivité et l'émotion.

La présence d’ordres de protection prédéfinis (SL, TP) et d’un mécanisme de prise de bénéfices (Trailing Stop) est un signe de gestion des risques compétente.

3. Optimisation et limitations :

Limiter la durée de vie d'un ordre en attente à une barre (1 heure) est une règle importante qui empêche les ordres « en suspens » au cas où la dynamique à court terme se serait tarie.

Les paramètres de l'ordre (niveau d'ouverture, SL, TP, Trailing) sont exprimés en pourcentage du prix, ce qui rend le système adaptable à la volatilité du marché de l'or.

4. Potentiel de développement ultérieur :

Le fait qu'il ne s'agisse que d'un module parmi d'autres qui se renforcent mutuellement témoigne d'une approche systémique rigoureuse. Ce module peut constituer une base solide, qui peut être enrichie par des filtres et d'autres stratégies afin d'améliorer l'efficacité.





Questions clés pour une évaluation plus approfondie :

Résultats des tests : Les résultats concernant la performance sur la période 2013-2025 sont prometteurs. Pour avoir pleinement confiance dans le système, des informations supplémentaires sont nécessaires : un graphique de bilan, le drawdown maximal, le facteur de profit et le nombre de transactions.

Risques : Tout système basé sur un seul indicateur peut connaître des périodes de faible efficacité (platissement, fausses percées).





Résultat: Ce module est une démonstration Une approche réfléchie et rigoureuse du trading automatisé . Elle offre des règles d'entrée et de sortie claires, ce qui constitue un atout majeur. Le succès global du système dépendra de la qualité et de la fiabilité des autres modules, ainsi que de sa capacité d'adaptation aux différentes conditions de marché.





