Percer le canal comme un moyen fiable d'ouvrir la position

Ouvrir une position est essentiel pour réaliser un trading rentable. Il est souvent judicieux de procéder de manière purement mécanique, car il s'agit d'un élément technique. Après avoir défini une stratégie, les hésitations et les hésitations entraînent généralement des pertes de profits.





Une méthode d'entrée simple et efficace consiste à franchir un canal composé de deux moyennes mobiles. Nous prenons une position longue lorsque le cours ouvre sous le canal et clôture au-dessus dans les trois barres. Les positions courtes fonctionnent à l'inverse. Voici comment cela fonctionne en pratique.













Pour déterminer l'entrée, nous prendrons un indicateur sous forme de 2 moyennes mobiles, avec la possibilité de signaler une cassure de canal.

Pour ce faire, téléchargez l'indicateur gratuit Moving Average Cross Signal : https://www.mql5.com/fr/market/product/148478





Voici les paramètres de l’indicateur de la capture d’écran précédente.













Une bonne entrée n’est pas une garantie de trading super rentable, mais c’est l’un des premiers blocs obligatoires de votre profit.

Bonne chance et gros revenus !



