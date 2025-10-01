Scalper entrée sur la répartition des deux moyennes mobiles

Sur des périodes plus courtes, la précision des entrées est particulièrement importante. Un excès de bruit peut épuiser tout dépôt. Il est donc crucial d'optimiser la précision des ouvertures de position.

Une stratégie d'entrée simple et efficace consiste à franchir deux moyennes mobiles. Cependant, sur des unités de temps plus courtes, nous souhaitons observer un mouvement fort et brutal. C'est après de tels mouvements que le prix est susceptible de poursuivre sa progression grâce à l'inertie. Pour l'entrée, nous utiliserons deux moyennes mobiles. Notre objectif est de trouver une situation où une barre de cinq minutes ouvre d'un côté des moyennes mobiles et clôture de l'autre.





Curieusement, ce filtre est très efficace. Dans la capture d'écran ci-dessus, ces situations sont indiquées par des flèches. Et oui, il n'y a que deux entrées sur l'ensemble du graphique. La largeur du canal est adaptative et constitue un bon test pour notre barre. De plus, la vitesse de la cassure signifie que la résistance des baissiers est complètement détruite.

Prenons quelques exemples supplémentaires. Une rupture brutale du canal est un signal très fort.





Vous pouvez utiliser différentes combinaisons de moyennes mobiles.





Pour votre commodité, nous avons ajouté cette stratégie d'entrée à notre indicateur gratuit Moving Average Cross Signal : https://www.mql5.com/fr/market/product/148478





Voici les paramètres que nous avons utilisés dans les deux premières captures d’écran :









Protégez votre dépôt et filtrez vos transactions ! Lorsque viendra le moment de réussir votre transaction, les fonds économisés vous aideront à être parfaitement préparé.

Bonne chance et gros profits !

