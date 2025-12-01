Moyennes mobiles : avantages et inconvénients

La moyenne mobile (MA) est une pierre angulaire de l’analyse technique. Elle lisse les données de prix sur une période donnée, aidant les traders à repérer les tendances et les points de retournement potentiels. Mais malgré sa popularité, elle est loin d’être parfaite. Examinons ses principaux avantages et inconvénients.





Avantages



Simplicité : facile à comprendre et à appliquer, même pour les débutants.

Identification de la tendance : montre clairement la direction de la tendance du marché.

Réduction du bruit : filtre les fluctuations de prix à court terme, offrant une vision plus lisse de l’action des prix.

Largement reconnue : utilisée par des millions de traders, elle constitue une référence commune pour l’analyse de marché et la logique algorithmique.

Inconvénients



Décalage inhérent : basée sur les prix passés, elle réagit lentement aux nouveaux mouvements.

Faux signaux en marchés latéraux : peut générer des alertes d’achat/vente en période de marché compris dans un range, entraînant des pertes.

Aucune capacité prédictive : reflète l’histoire — elle ne prédit pas l’avenir.

Très sensible aux paramètres : une MA à 20 périodes se comporte très différemment d’une MA à 200 périodes ; de mauvais choix induisent en erreur.

Échoue en cas de volatilité extrême : les gaps et les pics déforment la moyenne, réduisant sa fiabilité.

Non universelle : aucun paramètre unique ne fonctionne bien sur tous les actifs ou sur tous les cadres temporels.





