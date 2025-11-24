Trend trading System sur la pénétration des extremums pour XAUUSD | Téléchargez le conseiller prêt à l'emploi

Les systèmes de trading, comme les êtres humains, ne peuvent rester immobiles. Soit ils évoluent, soit ils se dégradent !



Développer et faire évoluer constamment un système de trading n'est pas qu'une simple tâche technique, mais un véritable défi personnel. Je considère chaque stratégie comme un organisme vivant qui nécessite d'être observé, testé en conditions réelles et amélioré de manière ciblée, en identifiant et en corrigeant ses faiblesses. Il y a un mois, j'ai lancé des tests en direct pour un système de trading par grappes sur l'or . À présent, j'exploite les faiblesses de ce robot de trading en y intégrant de nouveaux systèmes.





Un système de trading basé sur les tendances pour identifier les cassures extrêmes du XAUUSD.



Ouverture d'une position : Choisissez un indicateur de tendance (j'utilise « AceTrend » ) et tracez un zigzag entre les plus hauts et les plus bas de sa tendance. Nous ouvrirons une position longue au plus haut précédent et une position courte au plus bas précédent. Nous utiliserons des ordres stop en attente pour ouvrir ces positions. Gestion et suivi des positions : nous utiliserons les ordres STOP LOSS, TAKE PROFIT et TRAILING STOP. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage du prix actuel du symbole. Nous conserverons les ordres en attente jusqu'à l'inversion de tendance. Télécharger EA : https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5





Dans le prolongement de cette idée, il est judicieux d'essayer d'utiliser l'indicateur de tendance « Signal de croisement de moyenne mobile ».









Le système fait preuve d'une stabilité maximale et se combine harmonieusement avec des entrées régulières suivant la tendance.














