Maîtriser le XAUUSD au quotidien : ce que les traders avertis surveillent aujourd’hui, le 30 décembre 2025

Voici ma seule mise à jour du jour : comment tirer le meilleur parti du marché de l'or ?

« L’objectif d’un trader performant est de réaliser les meilleures transactions. L’argent est secondaire.»

Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les techniques les plus efficaces pour transformer vos stratégies de trading en systèmes performants grâce à MQL4 et MQL5. J'ai préparé des instructions de base qui apprennent aux traders à créer des algorithmes de trading MT4 et MT5 de A à Z.

📘 Mes livres sur l'automatisation et le trading algorithmique : j'y décortique les stratégies, la logique de programmation et les applications pratiques.

📘 APPRENEZ À DÉVELOPPER L'ALGORITHME DE TRADING PARFAIT POUR MT4

📘 APPRENEZ À DÉVELOPPER L'ALGORITHME DE TRADING PARFAIT POUR MT5

Un outil puissant d'assistance aux traders, conçu pour améliorer l'analyse, optimiser le timing et offrir aux traders une approche structurée de l'exécution sur les marchés.

🤖 BMT (Big Market Trader)

📊 Analyse Technique Intraday XAU/USD – 30 décembre 2025 Perspectives H1 & M15 | L’or évolue de manière tactique dans un contexte de faible liquidité de fin d’année



À l’approche du 30 décembre 2025, XAU/USD (or) continue d’évoluer dans un environnement de volatilité réduite et de liquidité limitée, typique de la fin d’année. La participation institutionnelle étant faible et les positions directionnelles déjà largement établies, les mouvements intraday sont principalement dictés par le flux d’ordres à court terme et la recherche de liquidité, plutôt que par un momentum directionnel durable.

Dans ce contexte, l’or doit être abordé comme un marché réactif, où la patience, la confirmation et la précision de l’exécution priment sur l’anticipation.





⏱️ Analyse H1 – Structure Intraday & Biais

🔹 Structure de marché

Sur le graphique H1, l’or évolue à l’intérieur d’une range intraday bien définie, se maintenant au-dessus des supports clés mais échouant à développer une impulsion haussière durable. La structure reste neutre à légèrement haussière, avec des creux ascendants toujours respectés, bien que le momentum demeure limité.

Le prix oscille proprement entre les zones d’offre et de demande intraday, traduisant un équilibre relatif entre acheteurs et vendeurs.

➡️ Biais H1 : Neutre → légèrement haussier

➡️ Contexte de marché : Range / piloté par la liquidité

📌 Niveaux techniques clés H1

🟢 Supports H1

4 335 – 4 325 : Zone principale de demande intraday et zone d’équilibre

4 300 : Support structurel H1 et niveau de défense haussière

🔴 Résistances H1

4 375 – 4 380 : Zone d’offre intraday et sommet de la range

4 405 – 4 410 : Niveau de cassure et d’acceptation du momentum

Tant que le prix évolue entre 4 300 et 4 380, les stratégies de retour à la moyenne (mean reversion) sont à privilégier par rapport aux stratégies de suivi de tendance.

📊 Indicateurs techniques H1

RSI : Proche de la zone médiane → momentum neutre

Moyenne mobile 50 périodes : Prix oscillant autour → absence de conviction directionnelle

MACD : Plat → confirme la compression du momentum

⏱️ Analyse M15 – Exécution & Price Action

🔹 Structure court terme

Sur le graphique M15, l’action des prix devient plus tactique et opportuniste, caractérisée par :

des impulsions rapides

des retracements agressifs

des balayages fréquents de liquidité au-dessus des plus hauts et sous les plus bas

Cela confirme que les mouvements intraday sont dominés par les stop-runs et le positionnement à très court terme.

➡️ Biais M15 : Réactif / rotatif

➡️ Utilisation optimale : Affinage des entrées aux niveaux clés

📌 Niveaux techniques clés M15

🟢 Supports M15

4 330 – 4 325 : Zone de demande intraday et zone de réaction pour achats de scalp

4 310 : Support de liquidité et déclencheur de cassure baissière

🔴 Résistances M15

4 365 – 4 370 : Zone d’offre intraday et zone de réaction vendeuse

4 390 : Niveau de chasse aux stops au-dessus de la range

🧠 Price Action & Comportement de la liquidité

Dans un environnement de faible liquidité de fin d’année, le prix a tendance à :

balayer les plus hauts et les plus bas avant de se retourner

rejeter violemment certains niveaux sans prolongement

former de faux breakouts, notamment durant les périodes de faible volume

Ce contexte favorise les traders qui attendent :

✔ des mèches de rejet claires

✔ des ruptures de structure à court terme

✔ des bougies de confirmation sur niveaux clés

et pénalise ceux qui poursuivent agressivement les cassures.

🔍 Scénarios Intraday pour le 30 décembre 2025

📈 Scénario haussier intraday

Déclencheur : Clôture H1 au-dessus de 4 380 avec structure M15 intacte

Objectifs : 4 400 → 4 420

Exécution : Pullbacks M15 vers la demande après acceptation

📉 Scénario baissier intraday

Déclencheur : Cassure M15 durable sous 4 310 avec acceptation H1

Objectifs : 4 300 → 4 270

Exécution : Ventes sur retests des zones d’offre intraday

🔄 Scénario de range (le plus probable)

Achat : 4 325–4 335 avec confirmation haussière M15

Vente : 4 365–4 380 avec rejet baissier

Logique : Retour à la moyenne dans un contexte de faible participation

🏁 Conclusion & Perspective Intraday

Pour le 30 décembre 2025, XAU/USD sur H1 et M15 reste un marché de précision, et non de momentum. Avec une volatilité comprimée et une liquidité réduite, les traders doivent privilégier :

des tailles de position plus faibles

des objectifs plus courts

des règles d’invalidation strictes

👉 Les meilleures opportunités proviendront de réactions propres sur des niveaux intraday bien définis, et non de la poursuite de mouvements directionnels.

Une sortie durable de la range H1 sera plus probable avec le retour de la liquidité au début du mois de janvier — la patience demeure donc un avantage stratégique clé.



