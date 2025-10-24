Pourquoi avez-vous besoin de Timeless Chart pour MT5

MetaTrader 5 est l’une des plateformes de trading les plus populaires au monde — mais soyons honnêtes, certaines fonctionnalités essentielles n’y sont pas intégrées par défaut. Par exemple : unités de temps personnalisées (même en secondes), graphiques Renko, graphiques en ticks, footprints, profils de volume, VWAP, replay de marché… la liste est longue.

Vous en avez pensé à d’autres ? Je parie que votre liste est encore plus longue.

Jusqu’à maintenant, accéder à toutes ces fonctionnalités avancées sur MT5 signifiait généralement télécharger de nombreux indicateurs ou EAs — chacun avec ses particularités, bugs et surcharge.

Timeless Charts change complètement cela.

Avec un seul EA unifié, vous pouvez débloquer toutes ces fonctions — conçu pour tout type de trader, du swing trader long terme au spécialiste de l’order flow / footprint.

Voici ce que vous obtenez avec Timeless Charts :



Unités de temps personnalisées en secondes/minutes/heures/jours, basées sur ticks, range, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.

Outils d’order flow / volume : clusters / footprints, statistiques de barres, profils de volume, VWAP.

Une suite complète d’indicateurs techniques (ADX, ATR, Bandes de Bollinger, MACD, RSI, etc.) et d’outils de dessin (fibonacci, canaux, régression, profils VWAP).

Synchronisation des graphiques : dessins et curseur synchronisés entre graphiques du même symbole.

Une solution stable et centralisée : sans dizaines d’add-ons pouvant créer des conflits ou des ralentissements.

En résumé : pourquoi gérer une multitude d’outils incomplets quand vous pouvez disposer d’un moteur unique qui porte MT5 au niveau des plateformes graphiques les plus avancées ?