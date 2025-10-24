Pourquoi avez-vous besoin de Timeless Chart pour MT5

MetaTrader 5 est l’une des plateformes de trading les plus populaires au monde — mais soyons honnêtes, certaines fonctionnalités essentielles n’y sont pas intégrées par défaut. Par exemple : unités de temps personnalisées (même en secondes), graphiques Renko, graphiques en ticks, footprints, profils de volume, VWAP, replay de marché… la liste est longue.
Vous en avez pensé à d’autres ? Je parie que votre liste est encore plus longue.
Jusqu’à maintenant, accéder à toutes ces fonctionnalités avancées sur MT5 signifiait généralement télécharger de nombreux indicateurs ou EAs — chacun avec ses particularités, bugs et surcharge.
Timeless Charts change complètement cela.
Avec un seul EA unifié, vous pouvez débloquer toutes ces fonctions — conçu pour tout type de trader, du swing trader long terme au spécialiste de l’order flow / footprint.
Voici ce que vous obtenez avec Timeless Charts :
-
Unités de temps personnalisées en secondes/minutes/heures/jours, basées sur ticks, range, Renko, Line Break, Kagi, Point & Figure.
-
Outils d’order flow / volume : clusters / footprints, statistiques de barres, profils de volume, VWAP.
-
Une suite complète d’indicateurs techniques (ADX, ATR, Bandes de Bollinger, MACD, RSI, etc.) et d’outils de dessin (fibonacci, canaux, régression, profils VWAP).
-
Synchronisation des graphiques : dessins et curseur synchronisés entre graphiques du même symbole.
-
Une solution stable et centralisée : sans dizaines d’add-ons pouvant créer des conflits ou des ralentissements.
En résumé : pourquoi gérer une multitude d’outils incomplets quand vous pouvez disposer d’un moteur unique qui porte MT5 au niveau des plateformes graphiques les plus avancées ?