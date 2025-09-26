Maîtriser les Fair Value Gaps avec TrendCatcher FVG (MT4) – Un trading ICT clair et structuré

Bonjour traders,

Les Fair Value Gaps (FVG), popularisés par les concepts ICT, sont aujourd’hui l’un des setups institutionnels les plus utilisés.

Basés sur un simple mais puissant modèle en 3 bougies, ils mettent en évidence des inefficiences de prix et offrent des points d’entrée à forte probabilité ainsi que des références claires pour la gestion du risque.

Le problème : repérer et gérer les FVG manuellement peut vite devenir confus. Trop de gaps apparaissent, les chevauchements rendent les graphiques illisibles, et de nombreux débutants se perdent sur le placement des entrées, des stops et des objectifs.

C’est pourquoi TrendCatcher FVG transforme les setups ICT en outils de trading propres, structurés et pratiques sur MT4.

❓ Les difficultés du trading manuel des FVG

Trop de boîtes qui se chevauchent → graphiques encombrés.

Petits gaps insignifiants qui détournent l’attention.

Manque de références visuelles SL/TP → gestion du risque compliquée.

Débutants incapables de distinguer un gap valide d’un gap invalide.

✅ La solution : TrendCatcher FVG





L’indicateur détecte automatiquement les FVG haussiers et baissiers et affiche :

CE (50%) Entry

Stop Loss

Take Profit 1 et Take Profit 2

Les boîtes sont tracées uniquement en contour, ce qui garde vos graphiques clairs même en cas de chevauchements.

Par défaut, seuls les 3 derniers FVG actifs sont visibles, avec des étiquettes lisibles côté droit.

Aucun repaint. Aucune confusion. Uniquement des FVG structurés et prêts à être tradés.

🔔 Alertes avec information complète





À chaque formation d’un FVG valide, TrendCatcher FVG peut générer une alerte qui inclut immédiatement :

L’entrée

Le Stop Loss

Le TP1 et le TP2

Ainsi, vous pouvez réagir rapidement sans rester devant l’écran en permanence.

⚙️ Options et filtres avancés





Pour les traders qui souhaitent un contrôle plus précis, l’indicateur propose plusieurs filtres personnalisables :

Taille min/max du FVG (en pips) → élimine les gaps trop petits.

Filtre ATR% → uniquement dans des conditions de volatilité « saines ».

Filtre de tendance journalière (MA50 vs MA200 avec pente) → alignement sur le biais du marché.

Accumulation/Distribution vs EMA200 → confirmation par le volume.

Filtre vendredi → évite les setups avant la clôture du week-end.

Tous ces filtres peuvent être activés ou désactivés selon votre stratégie.

🚀 Pourquoi les traders apprécient TrendCatcher FVG

Les traders ICT obtiennent des entrées CE propres avec SL/TP instantanés.

Les intraday (M15–H1) gardent des graphiques clairs et structurés.

Les swing traders (H4–D1) peuvent l’utiliser sur des horizons plus larges.

Les débutants voient enfin les FVG valides au lieu de deviner.

📌 Conclusion

TrendCatcher FVG n’est pas un « générateur de signaux ».

C’est un outil professionnel de visualisation qui apporte discipline et clarté aux setups ICT Fair Value Gaps.

👉 Essayez-le dès maintenant sur le Market MQL5 :

https://www.mql5.com/en/market/product/150663





