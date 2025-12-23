Déterminer l'intégrité des indicateurs de tendance à l'aide de la stratégie "toujours en position"

L'essence du problème



Il existe une multitude d'indicateurs de tendance, mais malheureusement, la plupart ne sont que de jolis graphiques. Ces indicateurs sont incapables de conférer au trader un avantage statistique sur le marché ; au contraire, ils ne feront qu'ajouter au chaos et aux pertes de ses transactions.





Que faut-il faire ?



Une bonne approche consisterait à supprimer tous les indicateurs inutiles et à ne conserver que ceux qui fonctionnent réellement. Vos transactions gagneront en précision et la volatilité de votre solde sera considérablement réduite.

En clair : vous pourrez trader mieux et avec moins de risques pour votre portefeuille.

Votre compte augmentera de façon plus régulière ;

Vous serez moins susceptible de subir des fluctuations importantes de votre équilibre ;

Il vous sera plus facile de prévoir le montant d'argent qui se trouvera sur votre compte dans un avenir proche.



Comment faire

La méthode la plus simple, mais aussi la plus efficace, pour tester les indicateurs de tendance est la stratégie « Toujours en position » : lorsque la tendance de l'indicateur change, nous fermons la position et ouvrons immédiatement la position opposée.

Voici à quoi cela ressemble sur un graphique. L' indicateur AceTrend.



Il suffit de tester l'indicateur sur un historique d'au moins 10 ans. Regardez le graphique de test et demandez-vous : est-ce que je souhaite vraiment participer à cela ?



Test de l'indicateur AceTrend sur la paire de devises GBPUSD sur la période 2008-2026.

Ça n'a pas l'air terrible ?! Et pourtant, c'est un très bon résultat. Testez vos indicateurs avec cette stratégie simple…



Il existe également des concepts plus avancés pour tester les indicateurs de tendance. Par exemple, j'utilise « La notation RBTI des meilleurs indicateurs de tendance ».

📊 Résumé : Des « jolies images » au trading systématique

Au lieu de chercher un indicateur « esthétique » qui affiche de bonnes entrées hier et avant-hier, effectuez des tests sur une période plus longue. Vous économiserez ainsi beaucoup de stress, d'argent et de temps !



