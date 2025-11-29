RISKKILLER_AI - GUIDE D'INSTALLATION

RiskKILLER IA, est notre nouveau projet d'EA avec diversification du risque multi-actifs, boost Bitcoin et gestion des risques assistée par IA.
[ Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]
📌 Le concept
📌 Spécifications et Signaux
Par défaut, l'EA est
- M1
- BTC/USD, XAU/USD, EUR/USD, USD/JPY, US500
📌 Aperçu
RiskKILLER IA est un Expert Advisor (EA) de scalping sur cassure de niveaux conçu pour identifier les niveaux clés permettant des mouvements à haute volatilité potentielle, visant des trades avec un ratio risque-rendement avantageux. Il minimise le risque en :
-
Trade dans les deux directions.
-
Gardant les positions pendant de courtes périodes.
-
Utilisant un filet de sécurité stop-loss.
-
Répartissant les trades sur 5 marchés populaires non corrélés.
L'EA inclut une assistance IA alimentée par le modèle Grok3, agissant comme un gestionnaire de risque. Elle analyse en temps réel le sentiment des événements X/Twitter et des actualités pour évaluer la volatilité quotidienne et conseille sur l'ajustement des paramètres de risque de l'EA basé sur ses prédictions de performance.
📌 Gestion des Risques Renforcée par l'IA
📌 Paires et actifs non corrélés
📌 Pondération optimisée des actifs non corrélés
📌 Implémentation
Si vous êtes nouveau sur mql5, veuillez suivre ces étapes pour effectuer votre achat
https://www.mql5.com/en/articles/498
Suivez ces étapes pour configurer RiskKILLER AI :
-
Ouvrez votre terminal MT4 ou MT5.
-
Allez dans Outils → Options → Expert Advisors.
-
Activez “Autoriser WebRequest pour les URL listées”
- Connectez l'IA Grok
-
Ajoutez cette url donnant accès à l'IA Grok3 : https://api.x.ai
-
Activation des Symboles
Important :
-
assurez-vous que les symboles des actifs tradés sont ajoutés/affichés dans la fenêtre Market Watch de votre terminal MetaTrader
-
cela permettra à votre Expert Advisor (EA) de fonctionner sur tous les symboles choisis simultanément.
-
Noms des symboles
-
Saisissez les noms de symboles corrects selon les conventions de votre broker pour garantir un trading précis. Les noms de symboles peuvent varier d'un broker à l'autre pour le même actif.
-
Ici pour IC-Markets EU
-
Attachez l'EA aux graphiques selon votre plateforme
-
Utilisateurs MT5 :
-
Attachez l'EA uniquement au graphique BTCUSD timeframe M1
-
L'EA lancera automatiquement tous les actifs sélectionnés dans le panel
-
-
Utilisateurs MT4 : Attachez l'EA à chaque graphique d'actif que vous souhaitez trader, un par un.
📌Nos Engagements et spécifications de backtest
Voici ce que nous livrerons :
💼 Les normes éthiques et rigoureuses les plus élevées en Backtesting
Notre système adhère à des protocoles de backtesting stricts avec
🔹 Des données 100% qualitatives sans omission
🔹 zéro suppression ou manipulation des stop loss ou take profit historiques.
🔹 zéro sur-optimisation (overfitting)
🔹 simulation walkforward validée*
🔹 simulation montecarlo validée
Voir nos engagements et spécifications de backtest ici et comment ne pas se faire duper lors de l'achat d'un algo