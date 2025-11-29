RISKKILLER_AI - GUIDE D'INSTALLATION

RiskKILLER IA, est notre nouveau projet d'EA avec diversification du risque multi-actifs, boost Bitcoin et gestion des risques assistée par IA .





📌 Le concept















📌 Spécifications et Signaux





Par défaut, l'EA est

M1

BTC/USD, XAU/USD, EUR/USD, USD/JPY, US500





📌 Aperçu





RiskKILLER IA est un Expert Advisor (EA) de scalping sur cassure de niveaux conçu pour identifier les niveaux clés permettant des mouvements à haute volatilité potentielle, visant des trades avec un ratio risque-rendement avantageux. Il minimise le risque en :

Trade dans les deux directions.

Gardant les positions pendant de courtes périodes.

Utilisant un filet de sécurité stop-loss.

Répartissant les trades sur 5 marchés populaires non corrélés.

L'EA inclut une assistance IA alimentée par le modèle Grok3, agissant comme un gestionnaire de risque. Elle analyse en temps réel le sentiment des événements X/Twitter et des actualités pour évaluer la volatilité quotidienne et conseille sur l'ajustement des paramètres de risque de l'EA basé sur ses prédictions de performance.





📌 Gestion des Risques Renforcée par l'IA















📌 Paires et actifs non corrélés











📌 Pondération optimisée des actifs non corrélés







📌 Implémentation



Si vous êtes nouveau sur mql5, veuillez suivre ces étapes pour effectuer votre achat

https://www.mql5.com/en/articles/498



Suivez ces étapes pour configurer RiskKILLER AI : Ouvrez votre terminal MT4 ou MT5.

Allez dans Outils → Options → Expert Advisors.







Activez “Autoriser WebRequest pour les URL listées”





Connectez l'IA Grok





Ajoutez cette url donnant accès à l'IA Grok3 : https://api.x.ai







Activation des Symboles

Important : assurez-vous que les symboles des actifs tradés sont ajoutés/affichés dans la fenêtre Market Watch de votre terminal MetaTrader cela permettra à votre Expert Advisor (EA) de fonctionner sur tous les symboles choisis simultanément.





Noms des symboles

Saisissez les noms de symboles corrects selon les conventions de votre broker pour garantir un trading précis. Les noms de symboles peuvent varier d'un broker à l'autre pour le même actif.

Ici pour IC-Markets EU







Attachez l'EA aux graphiques selon votre plateforme

Utilisateurs MT5 : Attachez l'EA uniquement au graphique BTCUSD timeframe M1 L'EA lancera automatiquement tous les actifs sélectionnés dans le panel



Utilisateurs MT4 : Attachez l'EA à chaque graphique d'actif que vous souhaitez trader, un par un.







📌Nos Engagements et spécifications de backtest





Voici ce que nous livrerons :

💼 Les normes éthiques et rigoureuses les plus élevées en Backtesting

Notre système adhère à des protocoles de backtesting stricts avec 🔹 Des données 100% qualitatives sans omission 🔹 zéro suppression ou manipulation des stop loss ou take profit historiques. 🔹 zéro sur-optimisation (overfitting) 🔹 simulation walkforward validée* 🔹 simulation montecarlo validée

Voir nos engagements et spécifications de backtest ici et comment ne pas se faire duper lors de l'achat d'un algo















