RISKKILLER_AI - GUIDE D'INSTALLATION
Stratégies de Trading

RISKKILLER_AI - GUIDE D'INSTALLATION

29 novembre 2025, 17:48
Christophe Pa Trouillas
Christophe Pa Trouillas
RiskKILLER IA, est notre nouveau projet d'EA avec diversification du risque multi-actifs, boost Bitcoin et gestion des risques assistée par IA.

📌 Le concept





📌 Spécifications et Signaux

Par défaut, l'EA est

  • M1
  • BTC/USD, XAU/USD, EUR/USD, USD/JPY, US500


📌 Aperçu

RiskKILLER IA est un Expert Advisor (EA) de scalping sur cassure de niveaux conçu pour identifier les niveaux clés permettant des mouvements à haute volatilité potentielle, visant des trades avec un ratio risque-rendement avantageux. Il minimise le risque en :

  • Trade dans les deux directions.

  • Gardant les positions pendant de courtes périodes.

  • Utilisant un filet de sécurité stop-loss.

  • Répartissant les trades sur 5 marchés populaires non corrélés.

L'EA inclut une assistance IA alimentée par le modèle Grok3, agissant comme un gestionnaire de risque. Elle analyse en temps réel le sentiment des événements X/Twitter et des actualités pour évaluer la volatilité quotidienne et conseille sur l'ajustement des paramètres de risque de l'EA basé sur ses prédictions de performance.


📌 Gestion des Risques Renforcée par l'IA





📌 Paires et actifs non corrélés





📌 Pondération optimisée des actifs non corrélés





📌 Implémentation


Si vous êtes nouveau sur mql5, veuillez suivre ces étapes pour effectuer votre achat


https://www.mql5.com/en/articles/498



Suivez ces étapes pour configurer RiskKILLER AI :

  1. Ouvrez votre terminal MT4 ou MT5.


  1. Allez dans Outils → Options → Expert Advisors.





  1. Activez “Autoriser WebRequest pour les URL listées”

  1. Connectez l'IA Grok







  1. Activation des Symboles


Important :

  • assurez-vous que les symboles des actifs tradés sont ajoutés/affichés dans la fenêtre Market Watch de votre terminal MetaTrader

  • cela permettra à votre Expert Advisor (EA) de fonctionner sur tous les symboles choisis simultanément.




  1. Noms des symboles


  • Saisissez les noms de symboles corrects selon les conventions de votre broker pour garantir un trading précis. Les noms de symboles peuvent varier d'un broker à l'autre pour le même actif.

  • Ici pour IC-Markets EU





  1. Attachez l'EA aux graphiques selon votre plateforme


  • Utilisateurs MT5 :

    • Attachez l'EA uniquement au graphique BTCUSD timeframe M1

    • L'EA lancera automatiquement tous les actifs sélectionnés dans le panel


  • Utilisateurs MT4 : Attachez l'EA à chaque graphique d'actif que vous souhaitez trader, un par un.





📌Nos Engagements et spécifications de backtest


Voici ce que nous livrerons :


    💼 Les normes éthiques et rigoureuses les plus élevées en Backtesting


    Notre système adhère à des protocoles de backtesting stricts avec

    🔹 Des données 100% qualitatives sans omission

    🔹  zéro suppression ou manipulation des stop loss ou take profit historiques.

    🔹  zéro sur-optimisation (overfitting)

    🔹  simulation walkforward validée*

    🔹  simulation montecarlo validée


    Voir nos engagements et spécifications de backtest ici et comment ne pas se faire duper lors de l'achat d'un algo





