- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 809
Transacciones Rentables:
921 (50.91%)
Transacciones Irrentables:
888 (49.09%)
Mejor transacción:
27.12 USD
Peor transacción:
-42.55 USD
Beneficio Bruto:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (32.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
35.50%
Carga máxima del depósito:
76.41%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
796 (44.00%)
Transacciones Cortas:
1 013 (56.00%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
2.10 USD
Pérdidas medias:
-2.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-11.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.19 USD (5)
Crecimiento al mes:
-4.29%
Pronóstico anual:
-52.02%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.88 USD
Máxima:
411.86 USD (55.66%)
Reducción relativa:
De balance:
35.58% (411.86 USD)
De fondos:
6.33% (63.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.12 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +32.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-11%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
USD
36%
1:50