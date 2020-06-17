SinaisSeções
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

0 comentários
295 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2020 -11%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 809
Negociações com lucro:
921 (50.91%)
Negociações com perda:
888 (49.09%)
Melhor negociação:
27.12 USD
Pior negociação:
-42.55 USD
Lucro bruto:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Perda bruta:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (32.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.83 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
35.50%
Depósito máximo carregado:
76.41%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
796 (44.00%)
Negociações curtas:
1 013 (56.00%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
2.10 USD
Perda média:
-2.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-11.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.19 USD (5)
Crescimento mensal:
-4.29%
Previsão anual:
-52.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.88 USD
Máximo:
411.86 USD (55.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.58% (411.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.33% (63.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 483
USDCAD 359
USDJPY 326
GBPUSD 289
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3
USDCAD 9
USDJPY -76
GBPUSD -29
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 4.3K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.2K
GBPUSD -1.1K
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.12 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +32.59 USD
Máxima perda consecutiva: -11.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

Sem comentários
2025.12.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
