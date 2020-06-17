- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 809
Negociações com lucro:
921 (50.91%)
Negociações com perda:
888 (49.09%)
Melhor negociação:
27.12 USD
Pior negociação:
-42.55 USD
Lucro bruto:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Perda bruta:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (32.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.83 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
35.50%
Depósito máximo carregado:
76.41%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
796 (44.00%)
Negociações curtas:
1 013 (56.00%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
2.10 USD
Perda média:
-2.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-11.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.19 USD (5)
Crescimento mensal:
-4.29%
Previsão anual:
-52.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.88 USD
Máximo:
411.86 USD (55.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.58% (411.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.33% (63.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.12 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +32.59 USD
Máxima perda consecutiva: -11.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-11%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
USD
36%
1:50