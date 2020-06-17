СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VADOLive
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0 отзывов
295 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 -11%
OANDA-v20 Live-4
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 809
Прибыльных трейдов:
921 (50.91%)
Убыточных трейдов:
888 (49.09%)
Лучший трейд:
27.12 USD
Худший трейд:
-42.55 USD
Общая прибыль:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Общий убыток:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (32.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.83 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
35.50%
Макс. загрузка депозита:
76.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
796 (44.00%)
Коротких трейдов:
1 013 (56.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-11.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.19 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.29%
Годовой прогноз:
-52.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.88 USD
Максимальная:
411.86 USD (55.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.58% (411.86 USD)
По эквити:
6.33% (63.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 483
USDCAD 359
USDJPY 326
GBPUSD 289
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3
USDCAD 9
USDJPY -76
GBPUSD -29
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.3K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.2K
GBPUSD -1.1K
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.12 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.59 USD
Макс. убыток в серии: -11.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

Нет отзывов
2025.12.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VADOLive
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
692
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
36%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.