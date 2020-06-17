- Прирост
Всего трейдов:
1 809
Прибыльных трейдов:
921 (50.91%)
Убыточных трейдов:
888 (49.09%)
Лучший трейд:
27.12 USD
Худший трейд:
-42.55 USD
Общая прибыль:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Общий убыток:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (32.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.83 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
35.50%
Макс. загрузка депозита:
76.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
796 (44.00%)
Коротких трейдов:
1 013 (56.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-11.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.19 USD (5)
Прирост в месяц:
-4.29%
Годовой прогноз:
-52.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
180.88 USD
Максимальная:
411.86 USD (55.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.58% (411.86 USD)
По эквити:
6.33% (63.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.12 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.59 USD
Макс. убыток в серии: -11.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
