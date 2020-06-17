- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 809
Gewinntrades:
921 (50.91%)
Verlusttrades:
888 (49.09%)
Bester Trade:
27.12 USD
Schlechtester Trade:
-42.55 USD
Bruttoprofit:
1 935.09 USD (352 844 pips)
Bruttoverlust:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (32.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.83 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
35.50%
Max deposit load:
76.41%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
796 (44.00%)
Short-Positionen:
1 013 (56.00%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-11.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.19 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.29%
Jahresprognose:
-52.02%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.88 USD
Maximaler:
411.86 USD (55.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.58% (411.86 USD)
Kapital:
6.33% (63.58 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.12 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-11%
0
0
USD
USD
692
USD
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
USD
36%
1:50