Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0条评论
295
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 -11%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 809
盈利交易:
921 (50.91%)
亏损交易:
888 (49.09%)
最好交易:
27.12 USD
最差交易:
-42.55 USD
毛利:
1 935.09 USD (352 844 pips)
毛利亏损:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
最大连续赢利:
14 (32.59 USD)
最大连续盈利:
40.83 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
35.50%
最大入金加载:
76.41%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
796 (44.00%)
短期交易:
1 013 (56.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
2.10 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
11 (-11.30 USD)
最大连续亏损:
-71.19 USD (5)
每月增长:
-4.29%
年度预测:
-52.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
180.88 USD
最大值:
411.86 USD (55.66%)
相对跌幅:
结余:
35.58% (411.86 USD)
净值:
6.33% (63.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 483
USDCAD 359
USDJPY 326
GBPUSD 289
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3
USDCAD 9
USDJPY -76
GBPUSD -29
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.3K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.2K
GBPUSD -1.1K
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.12 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +32.59 USD
最大连续亏损: -11.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

没有评论
2025.12.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VADOLive
每月30 USD
-11%
0
0
USD
692
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
36%
1:50
