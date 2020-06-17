- 成长
交易:
1 809
盈利交易:
921 (50.91%)
亏损交易:
888 (49.09%)
最好交易:
27.12 USD
最差交易:
-42.55 USD
毛利:
1 935.09 USD (352 844 pips)
毛利亏损:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
最大连续赢利:
14 (32.59 USD)
最大连续盈利:
40.83 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
35.50%
最大入金加载:
76.41%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
796 (44.00%)
短期交易:
1 013 (56.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
2.10 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
11 (-11.30 USD)
最大连续亏损:
-71.19 USD (5)
每月增长:
-4.29%
年度预测:
-52.02%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
180.88 USD
最大值:
411.86 USD (55.66%)
相对跌幅:
结余:
35.58% (411.86 USD)
净值:
6.33% (63.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.12 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +32.59 USD
最大连续亏损: -11.30 USD
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
