트레이드:
1 815
이익 거래:
924 (50.90%)
손실 거래:
891 (49.09%)
최고의 거래:
27.12 USD
최악의 거래:
-42.55 USD
총 수익:
1 939.88 USD (353 322 pips)
총 손실:
-2 110.59 USD (627 649 pips)
연속 최대 이익:
14 (32.59 USD)
연속 최대 이익:
40.83 USD (3)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
35.50%
최대 입금량:
76.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.41
롱(주식매수):
800 (44.08%)
숏(주식차입매도):
1 015 (55.92%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.09 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-2.37 USD
연속 최대 손실:
11 (-11.30 USD)
연속 최대 손실:
-71.19 USD (5)
월별 성장률:
0.84%
연간 예측:
10.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.88 USD
최대한의:
411.86 USD (55.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.58% (411.86 USD)
자본금별:
6.33% (63.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|486
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|291
|USDSGD
|150
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-25
|USDSGD
|22
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.1K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-687
|USDSGD
|1.2K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
