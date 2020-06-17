시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VADOLive
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0 리뷰
296
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 -11%
OANDA-v20 Live-4
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 815
이익 거래:
924 (50.90%)
손실 거래:
891 (49.09%)
최고의 거래:
27.12 USD
최악의 거래:
-42.55 USD
총 수익:
1 939.88 USD (353 322 pips)
총 손실:
-2 110.59 USD (627 649 pips)
연속 최대 이익:
14 (32.59 USD)
연속 최대 이익:
40.83 USD (3)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
35.50%
최대 입금량:
76.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.41
롱(주식매수):
800 (44.08%)
숏(주식차입매도):
1 015 (55.92%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.09 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-2.37 USD
연속 최대 손실:
11 (-11.30 USD)
연속 최대 손실:
-71.19 USD (5)
월별 성장률:
0.84%
연간 예측:
10.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.88 USD
최대한의:
411.86 USD (55.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.58% (411.86 USD)
자본금별:
6.33% (63.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 486
USDCAD 359
USDJPY 326
GBPUSD 291
USDSGD 150
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1
USDCAD 9
USDJPY -76
GBPUSD -25
USDSGD 22
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 4.1K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.2K
GBPUSD -687
USDSGD 1.2K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.12 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +32.59 USD
연속 최대 손실: -11.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

리뷰 없음
2025.12.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
VADOLive
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
694
USD
296
99%
1 815
50%
36%
0.91
-0.09
USD
36%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.