Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0 recensioni
282 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -9%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 777
Profit Trade:
902 (50.75%)
Loss Trade:
875 (49.24%)
Best Trade:
27.12 USD
Worst Trade:
-42.55 USD
Profitto lordo:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Perdita lorda:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (32.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
35.50%
Massimo carico di deposito:
76.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
788 (44.34%)
Short Trade:
989 (55.66%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.19 USD (5)
Crescita mensile:
-3.47%
Previsione annuale:
-42.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.15 USD
Massimale:
382.13 USD (51.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.02% (382.13 USD)
Per equità:
6.33% (63.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 459
USDCAD 359
USDJPY 325
GBPUSD 282
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -7
USDCAD 9
USDJPY -78
GBPUSD 4
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.4K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.5K
GBPUSD 362
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.12 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.59 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

Non ci sono recensioni
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.04 05:37
No swaps are charged on the signal account
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.19 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 07:10
No swaps are charged on the signal account
2023.09.25 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.25 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copia

