- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 777
Profit Trade:
902 (50.75%)
Loss Trade:
875 (49.24%)
Best Trade:
27.12 USD
Worst Trade:
-42.55 USD
Profitto lordo:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Perdita lorda:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (32.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
35.50%
Massimo carico di deposito:
76.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
788 (44.34%)
Short Trade:
989 (55.66%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.19 USD (5)
Crescita mensile:
-3.47%
Previsione annuale:
-42.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.15 USD
Massimale:
382.13 USD (51.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.02% (382.13 USD)
Per equità:
6.33% (63.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|459
|USDCAD
|359
|USDJPY
|325
|GBPUSD
|282
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-7
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-78
|GBPUSD
|4
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.5K
|GBPUSD
|362
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.12 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.59 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
282
99%
1 777
50%
36%
0.92
-0.09
USD
USD
33%
1:50