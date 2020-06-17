- Croissance
Trades:
1 777
Bénéfice trades:
902 (50.75%)
Perte trades:
875 (49.24%)
Meilleure transaction:
27.12 USD
Pire transaction:
-42.55 USD
Bénéfice brut:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Perte brute:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (32.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
35.50%
Charge de dépôt maximale:
76.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
788 (44.34%)
Courts trades:
989 (55.66%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
2.12 USD
Perte moyenne:
-2.36 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-11.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
-3.47%
Prévision annuelle:
-42.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.15 USD
Maximal:
382.13 USD (51.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.02% (382.13 USD)
Par fonds propres:
6.33% (63.58 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|459
|USDCAD
|359
|USDJPY
|325
|GBPUSD
|282
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-7
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-78
|GBPUSD
|4
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.5K
|GBPUSD
|362
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
