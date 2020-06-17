SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VADOLive
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0 avis
282 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -9%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 777
Bénéfice trades:
902 (50.75%)
Perte trades:
875 (49.24%)
Meilleure transaction:
27.12 USD
Pire transaction:
-42.55 USD
Bénéfice brut:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Perte brute:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (32.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.83 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
35.50%
Charge de dépôt maximale:
76.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
788 (44.34%)
Courts trades:
989 (55.66%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
2.12 USD
Perte moyenne:
-2.36 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-11.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
-3.47%
Prévision annuelle:
-42.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.15 USD
Maximal:
382.13 USD (51.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.02% (382.13 USD)
Par fonds propres:
6.33% (63.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 459
USDCAD 359
USDJPY 325
GBPUSD 282
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -7
USDCAD 9
USDJPY -78
GBPUSD 4
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.4K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.5K
GBPUSD 362
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.12 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +32.59 USD
Perte consécutive maximale: -11.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

Aucun avis
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.04 05:37
No swaps are charged on the signal account
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.19 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 07:10
No swaps are charged on the signal account
2023.09.25 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.25 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VADOLive
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
713
USD
282
99%
1 777
50%
36%
0.92
-0.09
USD
33%
1:50
