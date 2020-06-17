シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VADOLive
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
レビュー0件
295週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 -11%
OANDA-v20 Live-4
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 809
利益トレード:
921 (50.91%)
損失トレード:
888 (49.09%)
ベストトレード:
27.12 USD
最悪のトレード:
-42.55 USD
総利益:
1 935.09 USD (352 844 pips)
総損失:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
最大連続の勝ち:
14 (32.59 USD)
最大連続利益:
40.83 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
35.50%
最大入金額:
76.41%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
796 (44.00%)
短いトレード:
1 013 (56.00%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
2.10 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
11 (-11.30 USD)
最大連続損失:
-71.19 USD (5)
月間成長:
-4.29%
年間予想:
-52.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.88 USD
最大の:
411.86 USD (55.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.58% (411.86 USD)
エクイティによる:
6.33% (63.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 483
USDCAD 359
USDJPY 326
GBPUSD 289
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3
USDCAD 9
USDJPY -76
GBPUSD -29
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4.3K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.2K
GBPUSD -1.1K
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.12 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +32.59 USD
最大連続損失: -11.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

レビューなし
2025.12.03 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 16:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
VADOLive
30 USD/月
-11%
0
0
USD
692
USD
295
99%
1 809
50%
36%
0.91
-0.10
USD
36%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください