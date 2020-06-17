- 成長
トレード:
1 809
利益トレード:
921 (50.91%)
損失トレード:
888 (49.09%)
ベストトレード:
27.12 USD
最悪のトレード:
-42.55 USD
総利益:
1 935.09 USD (352 844 pips)
総損失:
-2 107.39 USD (627 310 pips)
最大連続の勝ち:
14 (32.59 USD)
最大連続利益:
40.83 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
35.50%
最大入金額:
76.41%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
796 (44.00%)
短いトレード:
1 013 (56.00%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
2.10 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
11 (-11.30 USD)
最大連続損失:
-71.19 USD (5)
月間成長:
-4.29%
年間予想:
-52.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.88 USD
最大の:
411.86 USD (55.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.58% (411.86 USD)
エクイティによる:
6.33% (63.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|483
|USDCAD
|359
|USDJPY
|326
|GBPUSD
|289
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|3
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|-29
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.12 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +32.59 USD
最大連続損失: -11.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.61 × 69
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.67 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|2.33 × 9
|
OANDA-v20 Live-1
|3.26 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|4.17 × 6
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
レビューなし
