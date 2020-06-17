SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VADOLive
Noelle Chua Mei Ping

VADOLive

Noelle Chua Mei Ping
0 inceleme
282 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -9%
OANDA-v20 Live-4
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
902 (50.75%)
Zararla kapanan işlemler:
875 (49.24%)
En iyi işlem:
27.12 USD
En kötü işlem:
-42.55 USD
Brüt kâr:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Brüt zarar:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (32.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.83 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
35.50%
Maks. mevduat yükü:
76.41%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
788 (44.34%)
Satış işlemleri:
989 (55.66%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.19 USD (5)
Aylık büyüme:
-3.30%
Yıllık tahmin:
-42.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.15 USD
Maksimum:
382.13 USD (51.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.02% (382.13 USD)
Varlığa göre:
6.33% (63.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 459
USDCAD 359
USDJPY 325
GBPUSD 282
USDSGD 149
EURJPY 53
USDCHF 42
USDCNH 30
AUDUSD 22
EURGBP 17
SPX500USD 15
US2000USD 14
NAS100USD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -7
USDCAD 9
USDJPY -78
GBPUSD 4
USDSGD 23
EURJPY -74
USDCHF -4
USDCNH -6
AUDUSD -23
EURGBP 1
SPX500USD 3
US2000USD -28
NAS100USD 19
XAUUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.4K
USDCAD 3.4K
USDJPY -4.5K
GBPUSD 362
USDSGD 1.3K
EURJPY -5K
USDCHF -371
USDCNH -5.2K
AUDUSD -2.3K
EURGBP 108
SPX500USD 317
US2000USD -277K
NAS100USD 1.9K
XAUUSD 9.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.12 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.61 × 69
KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
3.26 × 19
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day.  Trades 4-10 times a week.  Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.

This is a short term scalping strategy that endures the test of time.

İnceleme yok
2025.09.01 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.10 12:21
No swaps are charged
2024.01.05 05:14
No swaps are charged on the signal account
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.19 09:58
No swaps are charged
2023.12.04 05:37
No swaps are charged on the signal account
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 13:42
No swaps are charged
2023.10.19 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.19 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 07:10
No swaps are charged on the signal account
2023.09.25 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.25 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VADOLive
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
713
USD
282
99%
1 777
50%
36%
0.92
-0.09
USD
33%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.