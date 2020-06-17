- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
902 (50.75%)
Zararla kapanan işlemler:
875 (49.24%)
En iyi işlem:
27.12 USD
En kötü işlem:
-42.55 USD
Brüt kâr:
1 910.59 USD (350 285 pips)
Brüt zarar:
-2 061.74 USD (624 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (32.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.83 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
35.50%
Maks. mevduat yükü:
76.41%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
788 (44.34%)
Satış işlemleri:
989 (55.66%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
2.12 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-11.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.19 USD (5)
Aylık büyüme:
-3.30%
Yıllık tahmin:
-42.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.15 USD
Maksimum:
382.13 USD (51.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.02% (382.13 USD)
Varlığa göre:
6.33% (63.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|459
|USDCAD
|359
|USDJPY
|325
|GBPUSD
|282
|USDSGD
|149
|EURJPY
|53
|USDCHF
|42
|USDCNH
|30
|AUDUSD
|22
|EURGBP
|17
|SPX500USD
|15
|US2000USD
|14
|NAS100USD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-7
|USDCAD
|9
|USDJPY
|-78
|GBPUSD
|4
|USDSGD
|23
|EURJPY
|-74
|USDCHF
|-4
|USDCNH
|-6
|AUDUSD
|-23
|EURGBP
|1
|SPX500USD
|3
|US2000USD
|-28
|NAS100USD
|19
|XAUUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|3.4K
|USDJPY
|-4.5K
|GBPUSD
|362
|USDSGD
|1.3K
|EURJPY
|-5K
|USDCHF
|-371
|USDCNH
|-5.2K
|AUDUSD
|-2.3K
|EURGBP
|108
|SPX500USD
|317
|US2000USD
|-277K
|NAS100USD
|1.9K
|XAUUSD
|9.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.12 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Volatility activated day order (VADO) mean reversion intraday strategy. Trades once a day. Trades 4-10 times a week. Each trade holds about 2-6 hours on average or exit by time. Adapted to dynamic market conditions for exit since Jun 2021 with diversification. Get the algorithm secret formula here.
This is a short term scalping strategy that endures the test of time.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
282
99%
1 777
50%
36%
0.92
-0.09
USD
USD
33%
1:50