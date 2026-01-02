SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pixiu Gold Strategy
Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0 comentarios
216 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 269
Transacciones Rentables:
1 465 (64.56%)
Transacciones Irrentables:
804 (35.43%)
Mejor transacción:
418.32 USD
Peor transacción:
-597.15 USD
Beneficio Bruto:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (589.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 138.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
256 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.91
Transacciones Largas:
1 194 (52.62%)
Transacciones Cortas:
1 075 (47.38%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
4.16 USD
Beneficio medio:
23.79 USD
Pérdidas medias:
-31.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-934.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 456.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.00 USD
Máxima:
3 241.08 USD (27.33%)
Reducción relativa:
De balance:
31.07% (752.65 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +418.32 USD
Peor transacción: -597 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +589.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -934.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


No hay comentarios
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada