- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 269
Negociações com lucro:
1 465 (64.56%)
Negociações com perda:
804 (35.43%)
Melhor negociação:
418.32 USD
Pior negociação:
-597.15 USD
Lucro bruto:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Perda bruta:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (589.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 138.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
257 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
1 194 (52.62%)
Negociações curtas:
1 075 (47.38%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
23.79 USD
Perda média:
-31.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-934.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 456.70 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.00 USD
Máximo:
3 241.08 USD (27.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.07% (752.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#CHINA50H
|249
|EURUSD
|232
|#CHINA50V
|212
|#CHINA50N
|184
|#CHINA50Z
|178
|#CHINA50X
|150
|#CHINA50G
|150
|#CHINA50F
|147
|#CHINA50M
|143
|#CHINA50Q
|136
|#CHINA50U
|129
|#CHINA50J
|126
|#CHINA50K
|105
|XAUUSD
|91
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|9
|#US30
|6
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|#GASG
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCNH
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#CHINA50H
|2.2K
|EURUSD
|-808
|#CHINA50V
|2.5K
|#CHINA50N
|1.1K
|#CHINA50Z
|442
|#CHINA50X
|-579
|#CHINA50G
|-729
|#CHINA50F
|2.3K
|#CHINA50M
|-419
|#CHINA50Q
|1.3K
|#CHINA50U
|1.5K
|#CHINA50J
|900
|#CHINA50K
|30
|XAUUSD
|84
|USDCHF
|-105
|AUDUSD
|2
|#US30
|-138
|USDCAD
|12
|EURGBP
|-10
|#GASG
|-48
|EURCHF
|0
|AUDNZD
|-2
|USDCNH
|-1
|CADCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#CHINA50H
|247K
|EURUSD
|-11K
|#CHINA50V
|270K
|#CHINA50N
|112K
|#CHINA50Z
|62K
|#CHINA50X
|-43K
|#CHINA50G
|-58K
|#CHINA50F
|244K
|#CHINA50M
|-28K
|#CHINA50Q
|139K
|#CHINA50U
|160K
|#CHINA50J
|64K
|#CHINA50K
|89K
|XAUUSD
|-65K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|16
|#US30
|-14K
|USDCAD
|166
|EURGBP
|-158
|#GASG
|-107
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|-49
|USDCNH
|-745
|CADCHF
|65
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +418.32 USD
Pior negociação: -597 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +589.66 USD
Máxima perda consecutiva: -934.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 39
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 111
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.25 × 720
|
RoboForex-ProCent-5
|0.96 × 119
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律。
