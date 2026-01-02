SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Pixiu Gold Strategy
Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0 comentários
216 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 269
Negociações com lucro:
1 465 (64.56%)
Negociações com perda:
804 (35.43%)
Melhor negociação:
418.32 USD
Pior negociação:
-597.15 USD
Lucro bruto:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Perda bruta:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (589.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 138.00 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
257 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
1 194 (52.62%)
Negociações curtas:
1 075 (47.38%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
23.79 USD
Perda média:
-31.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-934.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 456.70 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.00 USD
Máximo:
3 241.08 USD (27.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.07% (752.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +418.32 USD
Pior negociação: -597 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +589.66 USD
Máxima perda consecutiva: -934.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


Sem comentários
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
