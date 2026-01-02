- Прирост
Всего трейдов:
2 269
Прибыльных трейдов:
1 465 (64.56%)
Убыточных трейдов:
804 (35.43%)
Лучший трейд:
418.32 USD
Худший трейд:
-597.15 USD
Общая прибыль:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Общий убыток:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (589.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 138.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
256 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
1 194 (52.62%)
Коротких трейдов:
1 075 (47.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
23.79 USD
Средний убыток:
-31.60 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-934.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 456.70 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.00 USD
Максимальная:
3 241.08 USD (27.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.07% (752.65 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#CHINA50H
|249
|EURUSD
|232
|#CHINA50V
|212
|#CHINA50N
|184
|#CHINA50Z
|178
|#CHINA50X
|150
|#CHINA50G
|150
|#CHINA50F
|147
|#CHINA50M
|143
|#CHINA50Q
|136
|#CHINA50U
|129
|#CHINA50J
|126
|#CHINA50K
|105
|XAUUSD
|91
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|9
|#US30
|6
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|#GASG
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCNH
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#CHINA50H
|2.2K
|EURUSD
|-808
|#CHINA50V
|2.5K
|#CHINA50N
|1.1K
|#CHINA50Z
|442
|#CHINA50X
|-579
|#CHINA50G
|-729
|#CHINA50F
|2.3K
|#CHINA50M
|-419
|#CHINA50Q
|1.3K
|#CHINA50U
|1.5K
|#CHINA50J
|900
|#CHINA50K
|30
|XAUUSD
|84
|USDCHF
|-105
|AUDUSD
|2
|#US30
|-138
|USDCAD
|12
|EURGBP
|-10
|#GASG
|-48
|EURCHF
|0
|AUDNZD
|-2
|USDCNH
|-1
|CADCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#CHINA50H
|247K
|EURUSD
|-11K
|#CHINA50V
|270K
|#CHINA50N
|112K
|#CHINA50Z
|62K
|#CHINA50X
|-43K
|#CHINA50G
|-58K
|#CHINA50F
|244K
|#CHINA50M
|-28K
|#CHINA50Q
|139K
|#CHINA50U
|160K
|#CHINA50J
|64K
|#CHINA50K
|89K
|XAUUSD
|-65K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|16
|#US30
|-14K
|USDCAD
|166
|EURGBP
|-158
|#GASG
|-107
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|-49
|USDCNH
|-745
|CADCHF
|65
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +418.32 USD
Худший трейд: -597 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +589.66 USD
Макс. убыток в серии: -934.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 39
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 111
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.25 × 720
|
RoboForex-ProCent-5
|0.96 × 119
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律。
