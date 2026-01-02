СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pixiu Gold Strategy
Cheng Jian Xie

Pixiu Gold Strategy

Cheng Jian Xie
0 отзывов
216 недель
0 / 0 USD
прирост с 2021 951%
Swissquote-Live6
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 269
Прибыльных трейдов:
1 465 (64.56%)
Убыточных трейдов:
804 (35.43%)
Лучший трейд:
418.32 USD
Худший трейд:
-597.15 USD
Общая прибыль:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Общий убыток:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (589.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 138.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
256 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.91
Длинных трейдов:
1 194 (52.62%)
Коротких трейдов:
1 075 (47.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
23.79 USD
Средний убыток:
-31.60 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-934.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 456.70 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.00 USD
Максимальная:
3 241.08 USD (27.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.07% (752.65 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#CHINA50H 249
EURUSD 232
#CHINA50V 212
#CHINA50N 184
#CHINA50Z 178
#CHINA50X 150
#CHINA50G 150
#CHINA50F 147
#CHINA50M 143
#CHINA50Q 136
#CHINA50U 129
#CHINA50J 126
#CHINA50K 105
XAUUSD 91
USDCHF 12
AUDUSD 9
#US30 6
USDCAD 2
EURGBP 2
#GASG 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
USDCNH 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#CHINA50H 2.2K
EURUSD -808
#CHINA50V 2.5K
#CHINA50N 1.1K
#CHINA50Z 442
#CHINA50X -579
#CHINA50G -729
#CHINA50F 2.3K
#CHINA50M -419
#CHINA50Q 1.3K
#CHINA50U 1.5K
#CHINA50J 900
#CHINA50K 30
XAUUSD 84
USDCHF -105
AUDUSD 2
#US30 -138
USDCAD 12
EURGBP -10
#GASG -48
EURCHF 0
AUDNZD -2
USDCNH -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#CHINA50H 247K
EURUSD -11K
#CHINA50V 270K
#CHINA50N 112K
#CHINA50Z 62K
#CHINA50X -43K
#CHINA50G -58K
#CHINA50F 244K
#CHINA50M -28K
#CHINA50Q 139K
#CHINA50U 160K
#CHINA50J 64K
#CHINA50K 89K
XAUUSD -65K
USDCHF -1.2K
AUDUSD 16
#US30 -14K
USDCAD 166
EURGBP -158
#GASG -107
EURCHF 7
AUDNZD -49
USDCNH -745
CADCHF 65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +418.32 USD
Худший трейд: -597 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +589.66 USD
Макс. убыток в серии: -934.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 111
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 720
RoboForex-ProCent-5
0.96 × 119
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.14 × 4437
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律


Нет отзывов
2026.01.02 04:50
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.85% of days out of 1512 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 256 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика