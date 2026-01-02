- Croissance
Trades:
2 269
Bénéfice trades:
1 465 (64.56%)
Perte trades:
804 (35.43%)
Meilleure transaction:
418.32 USD
Pire transaction:
-597.15 USD
Bénéfice brut:
34 848.47 USD (3 423 415 pips)
Perte brute:
-25 405.90 USD (2 256 482 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (589.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 138.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
256 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.91
Longs trades:
1 194 (52.62%)
Courts trades:
1 075 (47.38%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
4.16 USD
Bénéfice moyen:
23.79 USD
Perte moyenne:
-31.60 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-934.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 456.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.00 USD
Maximal:
3 241.08 USD (27.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.07% (752.65 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#CHINA50H
|249
|EURUSD
|232
|#CHINA50V
|212
|#CHINA50N
|184
|#CHINA50Z
|178
|#CHINA50X
|150
|#CHINA50G
|150
|#CHINA50F
|147
|#CHINA50M
|143
|#CHINA50Q
|136
|#CHINA50U
|129
|#CHINA50J
|126
|#CHINA50K
|105
|XAUUSD
|91
|USDCHF
|12
|AUDUSD
|9
|#US30
|6
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|#GASG
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|USDCNH
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#CHINA50H
|2.2K
|EURUSD
|-808
|#CHINA50V
|2.5K
|#CHINA50N
|1.1K
|#CHINA50Z
|442
|#CHINA50X
|-579
|#CHINA50G
|-729
|#CHINA50F
|2.3K
|#CHINA50M
|-419
|#CHINA50Q
|1.3K
|#CHINA50U
|1.5K
|#CHINA50J
|900
|#CHINA50K
|30
|XAUUSD
|84
|USDCHF
|-105
|AUDUSD
|2
|#US30
|-138
|USDCAD
|12
|EURGBP
|-10
|#GASG
|-48
|EURCHF
|0
|AUDNZD
|-2
|USDCNH
|-1
|CADCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#CHINA50H
|247K
|EURUSD
|-11K
|#CHINA50V
|270K
|#CHINA50N
|112K
|#CHINA50Z
|62K
|#CHINA50X
|-43K
|#CHINA50G
|-58K
|#CHINA50F
|244K
|#CHINA50M
|-28K
|#CHINA50Q
|139K
|#CHINA50U
|160K
|#CHINA50J
|64K
|#CHINA50K
|89K
|XAUUSD
|-65K
|USDCHF
|-1.2K
|AUDUSD
|16
|#US30
|-14K
|USDCAD
|166
|EURGBP
|-158
|#GASG
|-107
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|-49
|USDCNH
|-745
|CADCHF
|65
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +418.32 USD
Pire transaction: -597 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +589.66 USD
Perte consécutive maximale: -934.09 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 39
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 111
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.25 × 720
|
RoboForex-ProCent-5
|0.96 × 119
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|16.14 × 4437
市场设计的智能化交易系统，采用「高胜率+重仓博弈」策略组合，以追求每月50%-100%的收益目标。系统基于MT4/MT5平台开发，融合多维度量化模型，通过精准信号过滤与严格风险管理实现「一单一结、绝不扛单」的交易纪律。
